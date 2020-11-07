Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'ne iştirak etti. Erdoğan, kongrede gündeme dair önemli açıklamalar yapıyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Yaklaşık 9 aylık hasretin ardından Afşin'i, Dulkadiroğlu'nu, Elbistan'ı, Göksun'u, 12 Şubat'ı, Pazarcık'ı selamlıyorum. Biliyorsunuz en son Kahramanmaraş'ın 100'üncü kurtuluş yılı olan 12 Şubat'ta bir aradaydık.



Bin yıldır vatanımızın bekası için canını esirgemeyen şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.



Kahramanmaraş, sen de gönül sultanlarının selamı var. Sende güzellik var, bereket var, hak ve hakikat sevdası var. Sende bizi biz yapan değerler var. Sende şiir var, edebiyat var. Sende yiğitlerin istiklal aşkı var. İşte bu yüzden Türkiye'yi 2023 hedeflerini ulaştırmada olduğu gibi, 2053 vizyonuna ulaştırmak için de Kahramanmaraş'ı en önde görmek istiyorum.



"EN AZ YÜZ YIL ÖNCEKİ KADAR KRİTİK BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"



Ülke ve millet olarak en az yüz yıl önceki kadar kritik bir dönemden geçiyoruz. Bizi yok etmek istedikleri dönem ki gibi Anadolu'dan yeni bir silkiniş, şahlanış ile dünyaya huzur, barış getirecek bir mücadelenin içindeyiz.



Kurulduğumuz günden itibaren AK Parti millettin partisidir dememizin nedeni budur. Sıfatı, ismi, cismi ne olursa olsun, kimsenin heveslerini bu ulvi davanın önüne koymasını kabul edemeyiz.



"DAVAMIZI ZAFERE ULAŞTIRMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"



Son 2 yılda teşkilatlarımızın 3'te 2'sini yeni vizyonlar, yeni isimler ile güçlendirirken, vefayı da bırakmadık. Tüm dostlarımızı kucaklayan ulu bir çınar gibi büyüyoruz. Kuruyan dallar budandıkça çok gür bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz. Önümüze, arkamıza bakmadan davamızı yürütmeye devam ediyoruz. Davamızı zafere ulaştırmak için gece, gündüz çalışıyoruz.



Milletin partisinin yöneticileri her daim milletin içinde olma mecburiyetindedir. Kim millet ile gönül bağını kopartıyorsa partisi ile bağlarını koparıyor demektir.



"KAHRAMANMARAŞ'A ESKİ PARA İLE 35.5 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK"



Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesine yaptığımız katkının en yakın şahidi milletimizin ta kendisidir. Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 3'e, 5'e, 10 katlayan yatırımlarımız var. Bunlardan ülkemizin tamamı yararlanmıştır. Kahramanmaraş'a 18 yılda eski para ile 35.5 katrilyon, yeni para ile 35.5 milyar TL katkı yaptık. Bu yatırımlar ile eğitimde 6 bin 146 derslik kattık. İkinci üniversiteyi kurduk. Öğrencilerimize yurt binalarını yaptık. Farklı branşlarda 39 spor tesisi yaptık, 4 tesisin çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş için 4 millet bahçesi projesi bulunuyor.



Türkoğlu Şekeroba millet bahçesi çalışmaları sürüyor. Pazarcık millet bahçesi için yer tahsisi yapıldı. Bunları tamamlayıp en kısa sürede hizmete sunacağız. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza eski rakamla 5 katrilyon, yeni para ile 5 milyar TL para aktardık.



Necip Fazıl Şehir Hastanemizi, 300 yataklı kadın doğum hastanesi ve 200 yataklı ruh ve sinir hastanesi ile güçlendiriyoruz. TOKİ vasıtası ile Kahramanmaraş'ta 4 bin 119 konut projesini hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 73 kilometreden 339 kilometreye çıkardık.



Kongremizden sonra daha önceki kısımları peyderpey açılan 63 kilometre uzunluğundaki yolu açıyoruz. Bu yolun ülkemize, bölgemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.





#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor https://t.co/hK8I9zJJhO — AA Canlı (@AACanli) November 7, 2020