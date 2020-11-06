Bakan Kurum'dan İzmir açıklaması!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir Depremi'nde hasar gören binalarla ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Kurum yaptığı açıklamada: "İzmir'de bugün 11 bin 810 bina ve 72 bin 17 bağımsız bölümde daha incelemelerimizi gerçekleştirdik. Deprem dönüşümünde yol haritamız olacak hasar tespit çalışmalarımızı salı günü tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir Depremi'nde hasar gören binalarla ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Kurum yaptığı açıklamada: "İzmir'de bugün 11 bin 810 bina ve 72 bin 17 bağımsız bölümde daha incelemelerimizi gerçekleştirdik. Deprem dönüşümünde yol haritamız olacak hasar tespit çalışmalarımızı salı günü tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.
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