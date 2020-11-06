Bakan Kurum'dan İzmir açıklaması!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir Depremi'nde hasar gören binalarla ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Kurum yaptığı açıklamada: "İzmir'de bugün 11 bin 810 bina ve 72 bin 17 bağımsız bölümde daha incelemelerimizi gerçekleştirdik. Deprem dönüşümünde yol haritamız olacak hasar tespit çalışmalarımızı salı günü tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.