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Yeşim Salkım başörtülülere öcü dedi!

Daha öncede skandallarla gündeme gelen Yeşim Salkım bu kez de başörtülülere öcü diyerek eleştiri oklarını üzerine çekti.

Güncel / 05 Kasım 2020 Perşembe 18:41
Yeşim Salkım başörtülülere öcü dedi!
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Daha öncede skandal söylemleriyle gündeme gelen Yeşim Salkım bu kez de kapalı kadınlara dil uzattı.

Sosyal medyada canlı yayın yapan Salkım yaptığı yayında bir takipçisi söylediği bir söz üzerine onunla tartışmaya başladı. Salkım, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verirken, 'Gitsinler istiyoruz. Sizler gibi erkek yarattıkları için... Kadını sadece meta gösteren, kadının saçını, başını, kıçını orasını burasını kapatıp, öcü gibi gösterenleri yarattığınız için gidin istiyoruz. İstemiyoruz sizi. Korkuyoruz çoluğumuzu, çocuğumuzu sokağa çıkartmaya, yeter artık tepemize çıktınız be! Gidin bu ülkeden arkadaş gidin.' ifadelerini kullandı. 

DİN SÖMÜRCÜSÜ DİYOR KENDİSİ ATATÜRK SÖMÜRÜSÜ YAPIYOR

Konuyla hiç bir alakası olmamasına karşı konuyu Atatürk'e getiren Salkım Atatürk üzerinden demagoji yapmayı da ihmal etmedi. Sözde oyuncu Salkım, skandal sözlerine şöyle devam etti;

'Yobazlık sizde din sömürücülüğü sizde her türlü ahlaksızlık sizde herşey sizde. Kadınla kafayı bozmuşsunuz. Çünkü kapata kapata ne yapacaksınız? Kapatmaktan artık meraktan çıldıracaksınız orada ne var diye. Onun için gidin istemiyoruz sizi. Biz Atatürkçü, Atatürk'ün Cumhuriyetini istiyoruz. Biz hepimiz Atatürk'ün askerleriyiz var mı? Atatürk'ün kadınlarıyız. Atatürk kadınlarını yetiştiriyoruz biz.' 

BAŞÖRTÜLÜ TAKİPÇİSİNE HAKARET ETTİ

Kendisi ile tartışmaya giren kadın bir takipçisi de Salkım tarafından hakarete uğradı. Takipçisini muhafazakarlığı üzerinden vurmaya kalkan Salkım, 'Sen kadınsın ya kimbilir her yerinde örtülü ya bize şey yapma burada hadi. Geldiğiniz ine geri dönün hadi. Oturun orada böyle öcü gibi oturun. İstemiyoruz sizi!' dedi. 

Yeşim Salkım

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