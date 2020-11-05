Donald Trump açıklama yapacak!

ABD'de seçim sonrası sular bir türlü durulmuyor. İşte gün içinde yaşananlar;



18.50 Donald Trump 19.30'da açıklama yapacak



18.11 Donald Trump: Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacaktır!



16.50: AGİT seçim gözlemci heyeti ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı "görevi kötüye kullanmakla' suçladı.



16.20 : New York Southampton'daki üniversite kampüsünde yer alan oy kullanma bölgesinde çalışan en az 10 kişinin koronavirüse yakalandığı bildirildi.



Koronavirüs bulaştığı tespit edilen kişilerin temas ettiği onlarca kişinin kendilerini izole etmeleri istendi.



Hastalandığı tespit edilenlerden altısı, Stony Brook Üniversitesi kampüsündeki oy kullanma alanlarında çalışan sandık görevlileri.



ABD'de seçim sonuçlarının sayılmaya başlandığı Çarşamba günü, 18 eyalette rekor düzeyde koronavirüs hastasının sağlık kuruluşlarına başvurduğu duyuruldu.



Ülkedeki günlük koronavirüs vaka sayısı Çarşamba günü ilk kez 100 binin üzerine çıktı.



Ayrıntılar gelecek...