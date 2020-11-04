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İzmir depreminin ardından İstanbul'da şoke eden son dakika haberi

Türkiye'yi kahreden ve göçük altından gelecek müjdeli haberlere umut bağlatan İzmir depreminin ardından İstanbul'dan gelen son dakika haberi adeta şoke etti. Özellikle deprem ve bununla mücadelenin konuşulduğu bu günlerde ortaya çıkan bilgiye göre İBB'de deprem için ayrılan bütçenin yüzde 65 azaltıldığı ortaya çıktı! İşte çarpıcı son dakika haberinin detayları.

Güncel / 04 Kasım 2020 Çarşamba 10:55
İzmir depreminin ardından İstanbul'da şoke eden son dakika haberi

İstanbul'dan tepki çeken son dakika haberi... İstanbul için büyük bir deprem öngörülürken Büyükşehir Belediyesi'nin, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın bütçesini 671 milyon lira kıstığı ortaya çıktı. Rekor kısıtlamanın deprem ile mücadele ve deprem gelmeden alınması gereken tedbirlerin hararetle konuşulduğu ve milyonlarca İstanbullu'nun tedirgin olduğu İzmir depreminin üzerine ortaya çıkması tepkileri arttırdı. İşte çarpıcı haberin ayrıntıları;

İSTANBUL'UN DEPREM BÜTÇESİ 671 MİLYON LİRA KISITLANDI

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası gözler uzmanların her fırsatta uyardığı büyük deprem ihtimali nedeniyle İstanbul'a çevrildi. İstanbul için öngörülen büyük depremin mega kentte nelere yol açabileceği ortadayken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2020 yılı için hazırlanan bütçe kitabında Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın bütçesi 671 milyon 298 bin lira düşürüldü.

1 MİLYARIN ÜZERİNDEKİ BÜTÇE 347 MİLYONA DÜŞÜRÜLDÜ

İstanbulluları şoke eden habere göre 2019 yılında deprem için 1 milyar 18 milyon 921 bin TL'lik bütçe hazırlanmışken, 2020 bütçesinde bu rakam 347 milyon TL'ye indi.

YÜZDE 65 KESİNTİ!

İBB tarafından yüzde 65 kesinti ile hazırlanan yeni deprem bütçesi sonrasında mega kent için hazırlanacak tedbirler için bütçenin yeterli olmadığı belirtildi. En az 1 milyar TL bütçenin ayrılması gerektiği ifade edildi.

ÖNCELİĞİMİZ DEPREM DİYEN İMAMOĞLU NEDEN BUNU YAPTI?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise deprem konusuna ilişkin bu yıl Haziran ayında, 'Gerçekten İstanbul'un en önemli önceliği depremdir ve deprem dururken, şehrin sürecine katkı sunmayan başka kavramların bu şehri meşgul etmesini kabul etmiyorum' ifadelerini kullanmıştı.

KONUT VAADİNDE DE BULUNDU AMA BAŞLAMADI BİLE

Tepki çeken son dakika haberi ile birlikte 2019 yılı faaliyet raporunda ise İmamoğlu'nun seçim döneminde belirttiği her yıl 20 bin 4 yılda 100 bin yeni konut yaparak kentsel dönüşümü tamamlama vaadine ise hiç başlamadığı ortaya çıktı.

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