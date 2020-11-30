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Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programının sunucu Fatih Altaylı'dan izleyiciye skandal sözler: 'Beyinsiz'

Habertürk’te yayınlanan Teke Tek programının sunucu Fatih Altaylı sosyal medyadan yorum yapan bir program izleyicisine skandal ifadelerde bulundu. Altaylı, "A be beyinsiz! Fazla hakaret etmeyeyim bu beyinsiz bile sana iltifat olacak, yaşam formusun aslında” ifadelerini kullandı.

Güncel / 30 Kasım 2020 Pazartesi 13:46
Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programının sunucu Fatih Altaylı'dan izleyiciye skandal sözler: 'Beyinsiz'

Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı 'Mars'ta enerji kaynakları var mı?' konusunu konuşurken izleyiciden gelen bir soruya sinirlendi.

İzleyicinin 'Dünya pandemiyi, ekonomiyi konuşurken sen kimden emir alıyorsun da milletin kafasını bulandırıyorsun, Mars'a hanginiz gittiniz de bunları anlatıyorsunuz?' sorusuna öfkelenen Altaylı, şu yanıtı verdi:

'A be beyinsiz! Fazla hakaret etmeyeyim bu beyinsiz bile sana iltifat olacak, yaşam formusun aslında. Bunları konuşmadığın için bugün elinde avucunda ne varsa Katarlılara falan satıyorsun, bunları konuşmadığın için pandemiyle ilgili acaba Çin'den mi aşı gelir, Amerika'dan mı, Almanya'dan mı gelir diye konuşuyorsun.

Bunları konuşmadığın için böyle bir mesaj çeken ahmaklar sürüsüyle muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Bunları konuşacağız kardeşim. Pandemi konuştuğumuz zaman diyorsunuz ki 'vay pandemi konuşmak için hangi mihraklardan emir aldınız?'

Size kalırsa hiç konuşmamak lazım. Allah'tan sizi takmıyoruz biz. Çünkü adam olmadığınızı düşünüyoruz. O yüzden bizi seyretmeyin kardeşim gidin pandemi, ekonomi seyredin. Survivor falan seyredin, magazin programı seyredin.

Beni seyretmeyin asabımı bozmayın. Gerçekten sinirleniyorum. Sizlerle aynı havayı solumaktan dolayı mutsuz oluyorum. Çünkü gerçekten dünyanın kısıtlı kaynaklarını sizin gibilerin tüketmesine üzülüyorum.

Bunları konuşacağız biz çünkü belki sizin çocuklarınız insan gibi yaşarlar. Sizin çocuklarınız belki başka uluslarının sermayelerinin yanında çalışmak zorunda kalmazlar. Sizin için değil çocuklarınız için konuşuyoruz tamam mı aptallar?'

SurvivorAlmanyaFatih Altaylı

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