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Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme!

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesine ilişkin davada katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın cezaevinden sesli ve görüntülü olarak duruşmaya bağlanması talebiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gültekin’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir tarafından mahkemeye yapılan itiraz kabul edildi. Gültekin’in katili bizzat mahkemeye gelerek yargılanacak.

Güncel / 03 Kasım 2020 Salı 15:00
Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme!

Cemal Metin Avcı isimli şahıs tarafından Muğla'da vahşice öldürülerek çeşitli yok etme denemelerinin ardından cesedinin beton dökülmüş bir varilin içerisinde ormanlık alana bırakılan Pınar Gültekin cinayetinde çarpıcı bir son dakika haberi geldi.

Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın cezaevinden sesli ve görüntülü olarak duruşmaya bağlanması talebine Gültekin ailesinden aileden itiraz gelmişti.

Aile adına mahkemeye dilekçe veren avukat Rezan Epözdemir sanığın savunma ve sorgusunun, duruşma günü bizzat mahkeme salonuna getirtilerek mahkeme heyeti huzurunda yapılmasını istemişti. Dilekçede, sanık avukatlarının sanığı soyut gerekçelerle mahkeme huzurundan kaçırmak istedikleri ifade edilmişti.

Avukat Epözdemir tarafından mahkemeye verilen dilekçede, 'Bu talebin kabul edilebilir somut hiçbir dayanağı yoktur. Sanık avukatlarının taleplerinde sanığın can güvenliğinin E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumunda sağlanamayacağını ifade etmektedirler. Bu iddia bir an için doğru olsa bile bu durumun sanığın duruşma gün ve saatinde mahkeme huzuruna çıkarılması ile bir ilgisi yoktur. Mahkeme ve adliyede görevli güvenlik personeli ve kolluk birimleri gerekli her türlü önlemi almaktadır. Herhangi bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Devlet, söz konusu yargılamanın güvenli bir şekilde yapılmasını temin edebilecek imkan ve kabiliyete sahiptir' denilmişti.

GÜVENLİK, MESAFE VE SALGIN BAHANESİ

Güvenlik gerekçesinin kabul edilemeyeceği belirtilen dilekçede, duruşma günü sanığa yönelik herhangi bir tehdit olacağı konusunda Emniyete veya istihbarat birimlerine yansıyan bilgi olmadığı vurgulanmıştı. Sanığın tutuklu olduğu Afyonkarahisar Cezaevinin Muğla Adliyesine 350 km civarında olduğu belirtilerek, mesafenin de makul olduğu kaydedilmişti.

MAHKEMEDE YARGILANACAK

Edinilen bilgiye göre, Gültekin ailesi tarafından yapılan itiraz davanın görüldüğü Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Katilin Afyon'da kaldığı cezaevinden duruşmanın yapıldığı Muğla'ya getirileceği öğrenildi.

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