İzmir'de ihtiyaç sahiplerinin battaniyelerini alan teyzeler kamerada

İzmir, 30 Ekim cuma günü 6.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı.



Merkez üssü Seferihisar olarak belirlenen depremin enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları henüz sürüyor.



Yüzden fazla can kaybı verilen ve yüzlerce yaralının bulunduğu bölgeye, ülkenin dört bir yanından yardımlar ulaştırılıyor.



Birçok artçının yaşandığı bölgede evleri yıklanlar ve binaları hasar görenler, güvenli çadır bölgelerine yerleştirildi.



İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN BATTANİYELERİNİ ALDILAR

Çadır bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması üzere dağıtılan yardımların, iki kadın tarafından alınarak evlerine götürdükleri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



UYARILINCA SİNİRLENDİLER

Ellerinde battaniyeler ve yiyeceklerle evlerine giden iki kadını kayda alan vatandaşın uyarılarına rağmen, kadınlar vatandaşa bağırdı.



'Merhaba, sizin evleriniz hasarlı mı?' sorusuna 'Evet.' cevabını verdi.



Vatandaş, 'Ama evinize giriyorsunuz şu an. O elinizdekiler düşkün durumdakilerin.' diyince sinirlenen kadın ise 'Gel, gel bak aptal.' diye bağırarak elindeki battaniyeler ve yiyeceklerle vatandaşa bağırdı.



'BANA HESAP VERME ALLAH'A VERECEKSİN'

Vatandaş ise, 'Bana hesap verme Allah'a vereceksin.' diyerek konumdan uzaklaştı.

