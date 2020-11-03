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Bahçeli: Ölüm bu kadar ucuz olmamalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Güncel / 03 Kasım 2020 Salı 10:59
Bahçeli: Ölüm bu kadar ucuz olmamalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar şöyle:

"Acılara birlikte göğüs gerdiğimiz sürece daha güçlü millet oluruz. Tüm suçu 2020'ye yıkmak kolaycılıktır.

Keşke riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi. Betondan, demirden çalan insan müsveddelerine zamanında tepki gösterilseydi. Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır.

Hayatları söndüren deprem değil tedbirsizliktir. Bundan kaçış yoktur. İstanbul depremi için acilen hazırlık yapılmalı

İzmir'deki depremi siyaset malzemesi yapanlar bu milletin evladı olmayanlardır. İzmirimize gavur benzetmesi yapanlar bu vatana, millete kasıt etmişlerdir.

Devleti suçlamakla, mücadeleyi sulandırmakla amaçlanan nedir?- Kirli niyet sahipleri hayasız değil midir? CHP yönetimine soruyorum, siz de hiç mi vicdan kalmadı.

CHP Genel Başkanı’nın depremden bir gün sonra afet alanına gitmesi mücadelenin merkezine İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni yerleştirmesi gafilliktir. Deprem enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset çukuruna yuvarlanmışlardır."

Devlet Bahçeli

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