CHP ve ortağı HDP'den komik teklif: Zaten ücretsiz olan aşı için 'ücretsiz olsun' önerisi verdiler

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tüm vatandaşlara ücretsiz Kovid-19 aşısı yapılabilmesi için TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na önerge verdi. Plan Bütçe Komisyonu'nda HDP Garo Paylan komisyonda ücretsiz olarak aşılanma istediklerini, halkın sağlığı için bütçenin artırılmasını talep ettiklerini ifade etti. Önerge AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) verdiği oylarla reddedildi.



ZATEN ÜCRET ALINMAYACAK



Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, önergeden önce yani 25 Kasım 2020 tarihinde koronavirüs aşısıyla alakalı 'Bu aşıyı yaparken biz vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız' demişti. Bu açıklamaya rağmen bu önerge ve önergenin reddedilmesi muhalefetin sosyal medyada olduğu gibi medyasında algı yürütülmesi için kullanıldı. Söz konusu önerge halihazırda aşı için herhangi bir ücret alınmayacağı için dikkate alınmayarak reddedildi. CHP ve HDP bu gerçeği görmezden gelerek ücretsiz aşılanmaya Ak Parti ve MHP'nin karşı çıktığı yönünde algı çalışması yürüttü.



BAŞROLDE ÖZKOÇ VAR



CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın ücretsiz aşı yapılacağını açıklamasına rağmen, 'Kovid19 aşısının vatandaşlara ücretsiz yapılması için TBMM Sağlık Komisyonu'nda verilen önerge reddedildi. Sn. Bakan sadece sizin riskli gördüğünüz vatandaşlara mı yoksa herkese mi aşıyı ücretsiz yapacaksınız? Aşağıdaki sözlerinizden herkese ücretsiz yapılacak anlamı çıkmıyor' dedi.



CHP'NİN HDP İLE ORTAK SÖYLEM KULLANILMASI DİKKAT ÇEKTİ



CHP PM Üyesi Eren Erdem sosyal medyadan, 'Kovid19 aşısının halkımıza ücretsiz yapılması için Mecliste verilen önerge, AKP-MHP yani Cumhur ittifakı oylarıyla reddedildi. Tweet bu kadar' diyerek algıyı sürdürdü. HDP_ ekonomi hesabı ise, 'Tüm yurttaşlara ücretsiz Covid 19 aşısı yapılabilmesi için verdiğimiz önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Halkın sağlığı için bütçe istiyoruz. Sağlık kamusal bir haktır diyoruz!' diyerek algı oluşturmaya çalıştı.



CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise, 'Kovid–19 aşısının vatandaşlara ücretsiz yapılması için TBMM'de verilen önerge Cumhur-Mafya ittifakı oylarıyla reddedildi. Aşı koruyucu sağlık hizmetidir ve Anayasa'nın 56. maddesi gereğince temel sağlık hizmeti olarak ücretsiz verilmelidir' dedi.