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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Ali Mahir Başarır'a sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı şiddetle kınıyoruz. 'Türk Ordusu satılmış' diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Güncel / 29 Kasım 2020 Pazar 11:21
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Ali Mahir Başarır'a sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı şiddetle kınıyoruz. 'Türk Ordusu satılmış' diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir kullanıyor.' ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Kahraman Türk Ordusuna dışardan ve içerden yöneltilen her türlü saygısızlığı mahkum ediyoruz. Kahraman Ordumuz bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin korunması için milletimizin emrindedir. Gücü ve kabiliyetleri ile tüm dünyanın takdir ettiği bir ordudur. Milletimiz için eşsiz bir değerdir.



Siyasi provakasyonların ordumuzu hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Suriye'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de güvenliğimiz ve haklarımız için kahramanca mücadele eden ordumuzla ilgili kullanılan bu saygısız ve düşmanca dile geçit vermeyiz. Kardeş Azerbaycan'ın yanında olan askerlerimizin onurlu ve kahraman mücadelesi tarihi bir değere sahiptir.



Siyasi provokatörler bu mücadeleyi çeşitli yollarla hedef alıyor. Kara propagandanın her türlü yöntemi kullanılıyor. Maalesef bu provokasyonların benzerleri ülkemizin içinden de geliyor. Eleştiri başka husumet ve saygısızlık başka şeydir. Bu provokasyonlarla mücadele edeceğiz.

Ak PartiMilletvekiliAzerbaycanÖmer ÇelikSuriye

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