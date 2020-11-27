Davutoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına bir siyasetçi daha yakalandı.



Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, partisinin genel başkanı Ahemt Davutoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.



PARTİ SÖZCÜSÜ SERKAN ÖZCAN DUYURDU



Özcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve evinde istirahatta olduğunu bildirdi.



Öte yandan Gelecek Partisi'nin resmi Twitter hesabı da Özcan'ın duyurusunu paylaşarak Ahmet Davutoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı.



'SAĞLIK DURUMU İYİ, EVİNDE İSTİRAHATTE'



Serkan Özcan'ın açıklaması şu şekilde:



'Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sayın Genel Başkan'ımız Ahmet Davutoğlu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Sayın Genel Başkanımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle”









