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Biden'a şart koştu! Beyaz Saray'a giremezsin!

ABD Başkanı Donald Trump ABD seçimlerinin hile olduğu iddiasını sürdürüyor. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Biden, Beyaz Saray'a ancak gülünç ‘80 milyon oyunun’ hileli veya yasadışı olarak elde edilmediğini kanıtlayabilirse Başkan olarak girebilir” ifadelerine yer verdi.

Güncel / 27 Kasım 2020 Cuma 21:39
Biden'a şart koştu! Beyaz Saray'a giremezsin!

ABD Başkanı Donald Trump ABD seçimlerinin hile olduğu iddiasını sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Demokrat Parti'den aday olan ve ABD medyasına göre başkan seçilen Joe Biden'ı hedef aldı.

HİLE YAPMADIĞINI KANITLAYABİLİRSE BEYAZ SARAY'A GİRER

Trump, "Biden, Beyaz Saray'a ancak gülünç '80 milyon oyunun' hileli veya yasadışı olarak elde edilmediğini kanıtlayabilirse Başkan olarak girebilir. Detroit, Atlanta, Philadelphia ve Milwaukee'de büyük çaplı seçmen dolandırıcılığı, çözülemeyen büyük bir sorunu var" ifadelerini kullandı.

TRUMP, SEÇİM SONUÇLARINI KABUL ETMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

"Seçimlerde hile olduğunu" iddia eden Trump, seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.

Demokrat Parti

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