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AFAD duyurdu! Can kaybı yükseldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depremde can kaybının 117'ye çıktığı bildirildi.

Güncel / 26 Kasım 2020 Perşembe 22:59
AFAD duyurdu! Can kaybı yükseldi!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralanan 1032 kişiden 1030'unun taburcu edildiğini, 1'i yoğun bakımda olmak üzere 2 vatandaşın tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, 30 Ekim'de Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 4 bin 468 artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

117 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 117 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1032 kişiden 1030'u taburcu edildi, 1'i yoğun bakımda olmak üzere 2 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

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