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Taksim Camii'nin açılış tarihi

Taksim'de yapımı devam eden caminin genel işçiliğinin yüzde 85'i tamamlanırken, ramazanda ibadete açılması planlanıyor.

Güncel / 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:58
Taksim Camii'nin açılış tarihi

Taksim'de temeli 17 Şubat 2017'de atılan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin Sur Yapı tarafından yapımı sürüyor.

Pandemi nedeniyle inşaat çalışmalarına sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediliyor.

DEKORASYON ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Taksim'e yapılan caminin zemin üstü dış cephe işçiliğinin yüzde 100'ü tamamlandı. Camideki dekorasyon çalışmalarına devam ediliyor.

Caminin prekast montajları, ahşap malzeme ve alçıpan kaplama imalatlarına geçildi. Ana kapısı üzerinde yer alan kitabesi asılan ve çerçeve taşları döşenen caminin içine ise çalışmalar için iskele kuruldu.

RAMAZANDA İBADETE AÇILACAK
Giriş kapısının takılması beklenen caminin 61 metrelik 2 minaresinde de çalışmalar tamamlandı, dışarıdaki iskeleler söküldü.

Genel işçiliğinin yüzde 85'i biten caminin ramazanda ibadete açılması planlanıyor.

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