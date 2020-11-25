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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) uzun süredir devam eden kriz, yerel yönetimlere sıçradı!

1975 yılında yaşamını yitiren Hüseyin Nihal Atsız’ın adının Maltepe’de bir parka verilmesini isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Uluer Kaya, CHP’yi karıştırdı. Atsız’ın adının Maltepe’de yaşatılmasını itiraz eden toplam 25 CHP’li meclis üyesinin ilgili maddeye ret oyu vermesi; parti içindeki çatlağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Güncel / 25 Kasım 2020 Çarşamba 16:16
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) uzun süredir devam eden kriz, yerel yönetimlere sıçradı!

45 yıl önce hayatını kaybeden yazar Hüseyin Nihal Atsız'ın adını Maltepe'de bir parka veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP'yi ikiye böldü. İYİ Parti; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteğinden dolayı teşekkür ederken, CHP'li 25 meclis üyesinin alınan karara karşı çıktığı öğrenildi.

ATSIZ'IN ÖMRÜ MALTEPE'DE GEÇTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mart 2020 tarihli meclis toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. Oturumda, 1975 yılında hayatını kaybeden yazar Hüseyin Nihal Atsız'ın adının Maltepe Yalı Mahallesi'ndeki bir parka verilmesi maddesi görüşüldü. Maltepe Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Partili Meclis Üyesi Uluer Kaya tarafından meclise taşınan konu, tartışmalara neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Nihal Atsız'ın yaşamının büyük bölümünün Maltepe'de geçtiğini belirten Uluer Kaya, meclis üyelerinden teklife destek vermesini istedi.

CHP'NİN KAFASI KARIŞTI

Yapılan oylama, CHP'li belediye meclis üyelerini ikiye böldü. Atsız'ın adının Maltepe'de yaşatılmasına itiraz eden Hasan Gökpınar'ın yanı sıra toplam 25 CHP'li meclis üyesi ilgili maddeye ret oyu verdi. Önerge, meclis genel kurulunda oy birliğiyle kabul edildi. CHP'nin tepki gösterdiği önergenin meclisten geçmesinin ardından İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteğinden dolayı teşekkür etti.

ÖNERGENİN SAHİBİ: NEDEN İSTEMEDİLER BİLMİYORUM

Maltepe Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Partili Meclis Üyesi Uluer Kaya, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin bir değeri olan Hüseyin Nihal Atsız, 35 yıl Maltepe'de yaşamıştır. Uhdesi büyükşehirde olan ilçemizdeki isimsiz bir parka Nihal Atsız'ın isminin verilmesi için gerekli görüşmelerin ardından önerge sunduk. Ret oyu verenler oldu evet ama neden istemediklerini bilmiyorum. Sonuç itibariyle verdiğimiz önergemiz, oy birliğiyle geçti." ifadelerini kullandı.

Nihal Atsız

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