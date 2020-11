Skandal tecavüz olayı: 25 yıl sonra tecavüz edip, görüntüleri kocasına gönderdi!

İstanbul'da şoke eden son dakika haberi... 25 yıllık evli bir kadın, kendisini 29 yıldır saplantı haline getiren bir şahıs tarafından bayıltılarak kaçırılıp tecavüze uğradı. Şikâyet üzerine yakalanan zanlı hakkında 28 yıl hapis istendi. Her satırı kan donduran skandal tecavüz olayında kaçırılma anından tecavüzcünün alçak saldırısının sonrasında da yaptıkları bu kadarına 'PES' dedirtti. İşte İstanbul'da yaşanan iğrenç olayın son dakika ayrıntıları;



SON DAKİKA HABERİ 29 YIL SAĞLANTI HALİNE GETİRDİ, KAÇIRIP TECAVÜZ ETTİ



İstanbul'da 29 yıldır kendisini saplantı haline getiren kişi tarafından bayıltılarak kaçırılan kadın, tecavüze uğradı. 25 yıllık evli H.M., 18 yaşından beri aynı mahalleden tanıdığı F.V.'nin son olarak kocasına tecavüz videosunu göndermesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayın gerçekleşme süerci ise tam bir skandal ve iğrençlikler silsilesi olarak kayıtlara geçti.



TACİZLERE GENÇ YAŞTA BAŞLADI, İSTEMEYE DE GİTTİ, SONRASI...



Mağdur kadın H.M. dosyadan edinilen son dakika bilgilerine göre 18 yaşından bu yana aynı mahallede oturdukları F.V., tarafından sık sık rahatsız ediliyordu. Sözlü olarak başlayan tacizler ve saplantı, ailesinden istemeye kadar gitti. F.V., genç kadını ailesinden defalarca istedi ancak genç kadının istememesi üzerine bu istek gerçekleşmedi.



İŞİNDEN EVE DÖNÜYORDU Kİ KARŞISINA ÇIKTI VE...



H.M. daha sonra şu an evli olduğu H.M. ile dünyaevine girdi. Aradan 29 yıl geçmesine rağmen F.V.'nin sözlü ya da fiziksel tacizleri sürdü. Geçtiğimiz aylarda iş yerinden evine giden H.M., karşısına araçla çıkan F.V. tarafından bayıltılarak kaçırıldı. Genç kadın uyandığında üzeri çıplak şekilde kendisini F.V. ile bir evde buldu.



EVE GİTMEK İSTEYİNCE TACİZCİ KIZDI VE TECAVÜZ ETTİ!



Dehşete kapılan ve eve gitmek isteyen H.M., tacizcinin tepkisiyle karşılaşıp kendisiyle ilişkiye girdiğini öğrendi.



170 KEZ ARADI, VİDEOLARI KOCASINA GÖNDERDİ



F.V., video ve resimler çektiğini, bunları eşine göndermekle tehdit etti. Eve gittiğinde korkudan eşine başından geçenleri anlatamayan H.M., ancak F.V. tarafından rahatsız edildiğini söyleyebildi.



Her anı kan donduran saplantı ve tecavüz olayının ardından tecavüzcü, kadının ailesini yıkmak için harekete geçti...

Bir süre sonra geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle ameliyata alınan H.M., tedavi sonrası telefonuna baktığında F.V.'nin 170 kez aradığını, cevap verilmeyince de bir son dakika kararı ile elindeki videoları eşine gönderdiğini öğrendi. Eşinin durumu öğrenmesinin ardından karakola başvuran çift, tacizci hakkında şikayetçi oldu.