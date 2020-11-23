USD (Alış - Satış) : 7,58 - 7,59 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,01

Milyonlarca emekli bekliyor! Ocakta 405 TL zam

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12,47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, emekliler yılbaşında yüzde 6,35 oranında zam alacak. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 405 liraya varan artış yaşanacak.

Ekonomi / 23 Kasım 2020 Pazartesi 13:08
Milyonlarca emekli bekliyor! Ocakta 405 TL zam

Emekliler ocak zammı için geri sayıma başladı. 2020'de zamlı maaşlarıyla birlikte bayram ikramiyelerini de alan emekliler şimdi yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon oranını bekliyor. Emeklilerin ocak zammı 4 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte belli olacak.

Emekli zammı ne kadar olacak?
Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12,47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6,35 olacak.

En yüksek emekli maaşı 6 bin 780 tl olacak
Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 404,84 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 780 lira 21 kuruşa çıkacak.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement