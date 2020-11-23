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Bülent Arınç istifaya hazırlanıyor!

Posta gazetesi yazarı Murat Çelik, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç ile telefonda konuştuğunu belirtti. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok ağır bir konuşma yaptığını belirten Arınç, "Kendisinden dinledikten sonra, ‘O konuşmanın muhatabı bendim. Bu durumda buyurun istifa mektubumu’ diyebilirim" dedi.

Güncel / 23 Kasım 2020 Pazartesi 18:40
Bülent Arınç istifaya hazırlanıyor!

Demirtaş'a özgürlük isteyen YİK Üyesi Bülent Arınç'a tepkiler dinmemişti. Posta Gazetesi yazarı Murat Çelik, Arınç'ın istifa sinyalleri verdiğini söyledi.

Posta gazetesi yazarı Murat Çelik, kişisel Twitter hesabında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç ile yaptığı konuşmayı aktardı.

Çelik Arınç'ın kendisine “Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil” dediğini söyledi.

Çelik'in aktardığına göre Arınç şunları kaydetti:

Ben başkaları gibi Twitter'dan, Instagram'dan istifa etmem. Oluşan durumla ilgili, Sn. Cumhurbaşkanı ile bizzat görüşmeyi bekliyorum.
Sn. Cumhurbaşkanı bugün İstanbul'daymış. Programı yoğun. Dolayısıyla bugün görüşemedim. Sanırım yarın Ankara'da olacak ve görüşebiliriz diye düşünüyorum. Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım.
Gelişen şartlar altında o konuşmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu kendisinden dinlemek isterim. Kendisinden dinledikten sonra, ‘O konuşmanın muhatabı bendim. Bu durumda buyurun istifa mektubumu' diyebilirim.
Benim üzerimden hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Yüksek İstişare Kurulu'nun (YİK) yıpratılmasına izin vermem. Bana yakışmaz.
Daha önce de bazı açıklamalarım üzerine ‘Bunları söyleyen birinin YİK'te ne işi var?' türünden yorumlar yapanlar oldu. Oysa benim yapacak daha çok işim var. Ama öyle bir noktaya gelir ki bazen, orada kalmaktansa gitmek daha yerinde olur.”
Çelik, Arınç'a sadece YİK'ten istifa etmeyi mi düşündüğünü yoksa AK Parti'den de istifa edip etmeyeceğini sorduğunu, Arınç'ın kendisine “Elbette sadece YİK'ten. Partiden neden istifa edeyim?' yanıtını verdiğini belirtti.


Bülent Arınç

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