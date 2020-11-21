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DEAŞ'a dev operasyon! Milletvekili, savcı ve iş insanlarını kaçıracaklardı!

Son dakika haberine göre; Adana merkezli gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 20'si mahkemece tutuklandı. Yakalanan örgüt üyelerinin milletvekilleri, üst düzey bürokrat, iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınmasının yanı sıra bekçi, polis memurlarına saldırı yapılması ile stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması yaptıkları bildirildi.

Güncel / 21 Kasım 2020 Cumartesi 11:14
DEAŞ'a dev operasyon! Milletvekili, savcı ve iş insanlarını kaçıracaklardı!

Adana merkezli operasyonlarda, milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınmasının yanı sıra bekçi, polis memurlarına saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 1'i kadın 22 şüpheliden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Örgüt üyelerinin hedefinde İncirlik Hava Üssü'nde eylem yapmak olduğu ortaya çıktı.

KİTABEVİNDE BOMBA ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonrası 8 Kasım'da düzenlenen Adana ve Muğla'da gerçekleşen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına aldı. Terör örgütü üyelerinden Salih K.'nin açtığı kitabevinde yapılan aramada 500 gram patlayıcı ele geçirildi. Operasyonun ardından Salik K.'ye ait kitabevi mühürlendi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ BOMBALI SALDIRIDA KULLANILDI

Polis, ele geçirilen patlayıcı maddeyi incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu patlayıcı maddenin TNT RDX karışımı bir bomba olduğu ortaya çıktı. Aynı tür bombanın İstanbul'da Beşiktaş Stadı önündeki ve Güngören'deki bombalı saldırıda kullanıldığı belirlendi. Teröristlerin planladıkları eylemlerde TNT'yi daha etkili bir hale getirebilmek için içerisine RDX karıştırdıkları öğrenildi.

SÖZDE MAHKEME KURMUŞLAR

Önceki operasyonlarda gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından vekaleten örgüt üyelerini Ahmet Can Sarkın'tının koordine ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin, kendi aralarında sözde mahkeme kurdukları, verdikleri kararlar doğrultusunda 'yaralama', 'tehdit' ve 'kulak kesme' eylemlerinde bulundukları ortaya çıktı. Öte yandan örgüt üyelerinin hedefinde İncirlik Hava Üssü olduğu, terör örgütü PKK/PYD'nin elinde bulunan esirlerini kurtarmak için bürokratları ve turistleri kaçırma planları yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında tutuklu bulunan DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'e vekillik yaptığı öne sürülen Ahmet Can Sarkıntı ile patlayıcıları sakladığı belirlenen Salih K.'nin de bulunduğu 22 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Beşiktaş

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