Mucize..3 yaşındaki Elif 65 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.. Hastaneden ilk görüntü

Gelen son dakika haberine göre, enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarma ekipleri, aileler ve enkaz bölgesindeki herkes duygu dolu anlar yaşadı. Elif'in anneannesi ve dedesi 'Dualarımız kabul oldu' diyerek gözyaşı döktü... 'Elif beklediğimizden daha iyi çıktı' diyen Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) görevli paramedik Tolga Ünsel, ''Hastaneden de bilgi aldık gerekli bakımları yapılmış tedbir amaçlı yoğun bakımdaymış'' diye konuştu. Bu arada Elif'in mutfakta üzerine düşen sandalye sayesinde hayata tutunduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Bakan Koca, hastanede tedavisi süren Elif'in son durumunu ''Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor'' sözleriyle paylaştı. Öte yandan, Elif'in hastanede çekilmiş görüntüsü de yayınlandı.



Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı'da çöken Doğanlar Apartmanı'nda enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı.



​Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise enkazda yaşamını yitirmişti.



AFAD BAŞKANI: ELİF YAVRUMUZU CANLI OLARAK ÇIKARDIK



AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık.' ifadelerini kullandı.







HASTANEDEN İLK GÖRÜNTÜ



Hastaneye kaldırılan Elif'ten ilk görüntü de geldi.



ANNEANNE: ELİF'E KAVUŞTUM



Elif'in enkaz alanında büyük sevinç yaşayan anneannesi, 'Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu.' dedi.

