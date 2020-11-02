USD (Alış - Satış) : 8,38 - 8,39 EURO (Alış - Satış) : 9,75 - 9,77

Mucize..3 yaşındaki Elif 65 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.. Hastaneden ilk görüntü

İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda 65 saat sonra bir mucize yaşandı.

Güncel / 02 Kasım 2020 Pazartesi 15:32
Mucize..3 yaşındaki Elif 65 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.. Hastaneden ilk görüntü
Video için tıklayın

Gelen son dakika haberine göre, enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarma ekipleri, aileler ve enkaz bölgesindeki herkes duygu dolu anlar yaşadı. Elif'in anneannesi ve dedesi 'Dualarımız kabul oldu' diyerek gözyaşı döktü... 'Elif beklediğimizden daha iyi çıktı' diyen Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) görevli paramedik Tolga Ünsel, ''Hastaneden de bilgi aldık gerekli bakımları yapılmış tedbir amaçlı yoğun bakımdaymış'' diye konuştu. Bu arada Elif'in mutfakta üzerine düşen sandalye sayesinde hayata tutunduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Bakan Koca, hastanede tedavisi süren Elif'in son durumunu ''Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor'' sözleriyle paylaştı. Öte yandan, Elif'in hastanede çekilmiş görüntüsü de yayınlandı.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı'da çöken Doğanlar Apartmanı'nda enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı.

​Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise enkazda yaşamını yitirmişti.

AFAD BAŞKANI: ELİF YAVRUMUZU CANLI OLARAK ÇIKARDIK

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık.' ifadelerini kullandı.



HASTANEDEN İLK GÖRÜNTÜ

Hastaneye kaldırılan Elif'ten ilk görüntü de geldi.

ANNEANNE: ELİF'E KAVUŞTUM

Elif'in enkaz alanında büyük sevinç yaşayan anneannesi, 'Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu.' dedi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı