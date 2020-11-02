Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlanıyor!

İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde bir süredir koronavirüs tedavisi gören 22, 23, 24 ve 26. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, dün vefat etmişti. 65 yaşındaki Kuzu için saat 12.00'de Fatih Camii'nde cenaze töreni gerçekleşecek. Kuzu'nun Türk bayragına sarılı tabutu camiye getirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



'Öncelikle şu anda musallada b8ulunan değerli dava arkadaşımız yol arkadaşımız Prof. Dr. Burhan Kuzu hocamızı özellikle emri ilahiye uymak suretiyle ebedi yolculuğuna uğurluyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu sadece burhan hocamız için geçerli değil. Bu hükme herkes uyacak. Bunun ne zaman nerde nasıl geleceği belli değil.



Rabbim bizlere iman Kur'an, İslam üzere ölmeyi nasip etsin. Hep birlikte inşallah Kur'an yolunda yürüyeceğimiz bu yolda rabbim bizleri sevgili Habibin sancağı altında toplanmayı bizlere nasip etsin.



Burhan Hocamız malum hem nüktedandı hem de İstanbul Üniversitesi'nde davasın bilen bir Anayasa Hukukçusu'nun olmadığı bir dönemde orada görev yaptı. Oradan yetiştirdiği öğrencileriyle hep övündü. Biz de onunla övündük parlamentoda beraber süren bir yolculuğumuz oldu. Daha sonra cumhurbaşkanlığında danışman olarak çalıştık. Koronavirüs salgını sonrası Burhan Hoca'yı çok kısa sürede kaybettik.'

