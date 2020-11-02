Bakan Koca'dan Elif ve İdil'in sağlık durumları hakkında açıklama

Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, saatler önce alkışlarla enkazdan çıkarılmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi olmuştu.



Elif'in sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.



Koca, sevindiren açıklamayı yaparak 'ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında.



SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi' dedi.



14 YAŞINDAKİ İDİL'İN DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA



Enkazda 55. saatte kurtarılan 14 yaşındaki İdil'in durumu hakkında da açıklama yapan Bakan Koca 'İDİL ŞİRİN. 55 saat sonra kurtarıldı. 14 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi' ifadelerini kullandı.

