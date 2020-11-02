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ABD'den S-400'lere karşı F-35'leri koruyacak yasa hazırlığı

ABD'de senato, yeni nesil savaş uçağı F-35'lerin de aralarında bulunduğu ABD askeri teknolojilerinin S-400 gibi unsurlara karşı korunması için satış düzenlemesini sağlayacak yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışmalara başladı.

Dünya / 02 Kasım 2020 Pazartesi 15:02
ABD'den S-400'lere karşı F-35'leri koruyacak yasa hazırlığı

ABD, S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye vermediği F-35 savaş uçaklarının tenolojilerini korumak için yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

ABD'li Breaking Defense'in haberine göre Washington'da senatörler, özellikle Rus S-400 füze savunma sistemleri gibi F-35'ler için potansiyel tehdit unsuru olduğu düşünülen yabancı savunma sistemleri ve silahlar teknolojileri satın alan devletlere F-35'in de aralarında bulunduğu avcı uçakları ve yüksek askeri teknolojilerin satışına yasak getirilmesi için yasa tasarısı hazırlıyor.

SİLAH SATIŞINA ÖZEL KOŞULLAR

Tasarıyı hazırlayan isimlerden ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel, Ortadoğu ülkelerine silah satışında özel koşullar getirilmesini önerdi.

Engel'in önerisine göre F-35 satın alacak ülkeler bu uçakları kullanma planları hakkında Washington'a bilgi vermek zorunda olacak.

ABD İLE S-400 GERİLİMİ

Türkiye ABD'den satın almak istediği ve diğer ülkelerden de talepte bulunduğu halde kimsenin vermediği hava savunma sistemi alımı için Rusya ile anlaşmış, S-400'leri satın almıştı.

S-400'leri 16 Ekim'de ilk kez test eden Türkiye'ye ABD'den tepkiler gelmiş bu bağlamda yaptırım talebinde bulunulmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımıyla ilgili olarak yaptırımları 'kesin olarak düşündüklerini' açıklamıştı.

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