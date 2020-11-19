USD (Alış - Satış) : 7,67 - 7,68 EURO (Alış - Satış) : 9,08 - 9,09

Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu!

Gezgin seyir füzesi hakkında konuşan Yunan Spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin hedefinin sadece Yunanistan değil tüm bölge olduğunu söyledi.

Güncel / 19 Kasım 2020 Perşembe 15:10
Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu!

Yunan Spiker İoannis Theodoratos, Türkiye tarafından geliştirilen Gezgin seyir füzesi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Theodoratos, Türkiye'nin 'Reis' sınıfı modern denizaltılarının seyir füzelerini ateşleme kabiliyetine sahip olacağını aktardı.

Ukrayna'ya sitem etti

Gezgin seyir füzesi hakkında konuşan Yunan spiker, 'Türkler eğer motor bulamasaydı böyle bir füze asla olmazdı' dedi. Ukraynalı SE Ivchenko-Progress şirketinin tasarladığı AI-35 motorunun Gezgin füzesinde kullanılacağını hatırlatan Yunan spiker, bu füzenin 1000 kilometre menzile sahip olacağını söyledi.

Kendi ülkesinin yetersizliğine ve beceriksizliğine isyan edeceğine Ukrayna'ya sitem eden Yunan spiker, 'Ukraynalılar denizaltılarının balistik kabiliyetlerini elde etmeleri için Türklere motor sağlıyorlar.' diye konuştu.

'Türklerin hedefi tüm bölge'

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki adımlarının Batılı ülkeleri endişelendirmesi gerektiğini ifade eden Theodoratos şunları kaydetti:

'Gezgin füzesi Akdeniz sularının altında yüzecek ve Türkiye tarafından yıllardır işletilen uydu sistemlerinin yardımı ile 1000 kilometre mezil içindeki tüm hedeflere ulaşabilecek. Göktürk ve o serinin diğer uyduları ile Türkler uzay programlarından asla vazgeçmiyor. Ukraynalıların Türklere verdiği motorlar balistik füzelerin yapımının başlangıcı. 2000 kilometrenin üzerinde menzile sahip olacak balistik füzelerin. Demek ki rakipleri fark ettiğiniz gibi sadece Yunanistan değil tüm bölge.'

UkraynaYunanistan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı