Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı! Dünyada ilk kez Türkiye’de görüldü!

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, kısa sürede global bir krize dönüştü. Dünya genelinde 56 milyonu aşkın insana bulaşan virüsle ilgili bir yandan aşı çalışmaları devam ederken, diğer yandan da hastalığın şifreleri çözülmeye çalışılıyor.



Hastalığın belirtileri ile ilgili çarpıcı bir çalışma Türkiye'de yapıldı. Sonuçları Urology Case Reports dergisinde yayınlanan ve İngiliz basınında da dikkat çeken çalışmaya göre; testislerde yaşanan ağrı ve şişkinlik, Kovis-19'un nadir görülen belirtilerden biri olabilir.



BU BELİRTİYİ GÖSTEREN İLK HASTA TÜRKİYE'DE



İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan Dr. Hakan Özveri, yaz aylarında 49 yaşındaki bir hastanın testislerinde yoğun ağrı ve şişkinlik şikayetiyle kendilerine geldiğini söyledi. Öksürük, yüksek ateş ile koku ve tat alma duyularını kaybetme gibi Kovid-19'un yaygın görülen belirtilerin hiçbirini taşımayan hastaya, virüs taşıyan biriyle teması olduğu için test uygulandı. Sonuçları pozitif çıkan hastadaki ağrının, ilk görülen belirti olduğu ortaya çıktı. Hastanın başka bir sağlık problemi ya da cinsel yolla bulaşan hastalığı bulunmadığı da öğrenildi.



UZUN DÖNEMLİ HASARA YOL AÇABİLİR



Dr. Özveri, erkeklerde yaşanan testis ağrısının Kovid-19'un ilk klinik belirti olabileceğini söylerken, 'Kovid-19 genel olarak solunum yolu organlarına saldıran viral bir enfeksiyon. Buna karşın bizim karşılaştığımız vakada akciğerdeki belirtiler yerine testisler gibi genital organlarda semptomlar ortaya çıktı. Hastalardaki genital problemler ve testis ağrıları Kovid-19'la birlikte değerlendirilmeli' dedi.



TESTİS AĞRISIYLA KOVİD-19 TANISI KONUNAN İLK HASTA



Daily Star'da yer alan habere göre, söz konusu vakanın bu şekilde tanı koyulan ilk örnek olduğu belirtilirken, hastalığın testislerde uzun dönemli etki ve hasara yol açabileceği ifade edildi.



KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?



COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.



EN YAYGIN SEMPTOMLAR:



Ateş



Kuru öksürük



Yorgunluk



DAHA SEYREK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR:



Ağrı ve sızı



Boğaz ağrısı



İshal



Konjunktivit



Baş ağrısı



Tat alma veya koku duyusunun kaybı



Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi



CİDDİ SEMPTOMLAR:



Solunum güçlüğü veya nefes darlığı



Göğüs ağrısı veya göğüste baskı



Konuşma veya hareket kaybı



Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.



Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.



Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.