İki yeni virüs türü daha bulundu!

Koronavirüsü üstündeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bilim insanları koronavirüs ailesi hakkında yeni bilgiler öğrenmek için araştırmalar yapıyor, ayrıca potansiyel pandemi sebebi olabilecek diğer virüsleri de takip ediyorlar. İki ayrı bilim ekibi şaşırtıcı bir keşfe imza attılar.



Daily Express'in haberine göre biri Uganda'da, diğeri ise Almanya'da birbirinden bağımsız olarak çalışan uluslararası bilim ekibi, daha önce hayvanlarda olduğu bilinmeyen bir virüsün iki ayrı akrabasını ortaya çıkardı. Afrikalı ve Amerikalı bilim insanlarından oluşan bir ekip, Uganda'da da yarasalardaki koronavirüslerini takip ediyordu. Bir yarasadan aldıkları sürüntü örneğinde, kızamıkçık hastalığına neden olan Rubella virüsünün yeni bir akrabası olan bir virüs buldu. Bu virüse Ruhugu adını verdiler.



Almanya'daki bilim insanları ise bir fare türünde yaptıkları araştırmada, Rubella'nın diğer bir akrabası olan Rustrela virüsünü tespit ettiler. Rubella (Kızamıkçık) ateşli bir virüs enfeksiyonu. Hamilelik sırasında geçirildiğinde bebekte ciddi sorunlara neden olabiliyor. İlginç olan kısımsa kızamıkçık virüsünün şimdiye kadar hayvanlarda bulunmamasıydı. Yeni tanımlanan patojenler, incelenen yarasaların ve farelerin yarısından fazlasında vardı. Profesör Tony Goldberg yaptığı açıklamada, "Rustrela veya Ruhugu virüsünün insanlara bulaşabileceğine dair herhangi bir kanıt bulamadık. Ama her türlü olasılığı göz önünde bulundurmalıyız" dedi.



Diğer iyi haber ise her iki virüs üstünde yapılan analizde, mevcut kızamıkçık aşısının etkili bir önlem olabileceğini ortaya koyuyor. Yapılan araştırma birçok virüs gibi kızamıkçık virüslerinin de muhtemelen hayvan virüsü olarak hayatına başladığını ortaya koyuyor. Benzer şekilde koronavirüs ailesi de hayvan kökenli, hem hayvanlarda hem de insanlarda olabiliyorlar. 1960'ların ortalarından bu yana, araştırmacılar insana bulaşan 6 farklı koronavirüsünü tanımladılar. Ancak Kovid-19'un gösterdiği gibi daha başka koronavirüs çeşitleri var. Bir uzman ise yaptığı açıklamada, yeni bulunan iki virüsün hayvanların bilinmeyen başka virüsler taşıdığının bir kanıtı olduğunu söyledi. Uzman, vahşi yaşamın bu yüzden korunması gerektiğini, insanların yaşam alanlarını genişlettikçe yeni hastalıklarla tanışacağını belirtti.



