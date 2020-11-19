CHP’ye giden yol TÜSES’ten geçiyor

Türkiye siyasetinin dizayn edildiği, kapalı kapılar arkasında ülkeyi 25'e bölecek anayasa taslağının hazırlandığı Soros bağlantılı Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı'nın (TÜSES), CHP'nin kılcal damarlarına nasıl sirayet ettiğini gözler önüne seriyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “bağımsız bir sivil toplum kuruluşu” olarak lanse ettiği TÜSES'in, bölünme anayasası için 4 partiyi bir araya getirmesinin yanı sıra CHP'ye birçok isim taşıdığı belirlendi.



Bölücü Anayasa

Eski İyi Partili Ümit Özdağ'ın PKK uzantısı HDP'nin yanı sıra CHP, İP ve SP'nin bir araya gelerek anayasa taslağı hazırladığı iddiasını ortaya atmasının ardından Türkiye'nin gündemine düşen skandalın merkezinde TÜSES yer alıyor. PKK'nın talepleri yerine getirilerek yerel meclislerin kurulması, Türkiye'nin 25 bölgeye bölünmesi, çok dilli eğitim, din dersinin kaldırılması, eşcinsel sapkınlığın legalleştirilmesi, inanç özgürlüğü kılıfıyla ateizm, agnostizm gibi sapık görüşlerin Anayasa'ya yerleştirilmesi gibi rezalet bir metin üzerinde anlaşma sağlanan taslak, TÜSES Vakfı çatısı altında hazırlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜSES çatısı altında yapılan görüşmeyi kabul ettiği ancak “bağımsız bir sivil toplum kuruluşu” olarak lanse ettiği vakfın, CHP'nin ana rahmi gibi faaliyet yürüttüğünü gösteren verilere ulaşıldı.



CHP'ye zıplayanlar

Zillet anayasası için CHP, HDP, İP, SP'yi bir araya getirdiği ortaya çıkan TÜSES'in bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu'nun aksine, TÜSES yönetiminde görev alanların neredeyse tamamı, daha sonra soluğu CHP'de alıyor. Akit'in ulaştığı verilere göre, Soros tarafından beslendiği tespit edilen TÜSES'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Muammer Keskin, CHP'nin Şişli Belediye Başkanı oldu. TÜSES Üyesi Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkanı yapıldı. TÜSES üyeliği sonrası CHP'de önüne kırmızı halılar serilen Oğuz Kaan Salıcı önce CHP İstanbul İl Başkanlığı'na, sonra milletvekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı'na yükseltildi. İbrahim Kaboğlu, TÜSES'teki federasyon anayasası görüşmesinin moderatörlüğünü yaptı, sonraki ilk seçimde CHP İstanbul Milletvekili oldu. Nilüfer Mete, TÜSES Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve Genel Sekreteri'yken CHP Beşiktaş İlçe Örgütü üyesi yapıldı.



Lider bile çıkardılar

TÜSES Vakfı ile CHP arasındaki bağ bu isimlerle sınırlı kalmadı. Kurulduğu günden bu yana CHP'ye yataklık yapan TÜSES'in kurucuları arasında yer alan Altan Öymen, 23 Mayıs 1999-1 Ekim 2000 yılları arasında CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu. Öymen, 1977'de bir dönem Türkiye Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'na getirildi. 16. ve 20. dönemde milletvekili olarak parlamentoya girdi. Bir diğer TÜSES kurucusu Hikmet Çetin, 1995'te CHP Genel Başkanlığı'na yükseltildi. 28 Şubat sürecinde Meclis Başkanı olan Çetin; Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulundu ve 4 dönem milletvekili olarak parlamentoya sokuldu.



TÜSES-CHP- FETÖ üçgeni

FETÖ'den hüküm giyen Şahin Alpay da TÜSES-CHP tahterevallisinde sallananlardan. FETÖ'nün medya ayağında yer aldığı gerekçesiyle 8 yıl 9 ay ceza alan kapatılan Zaman gazetesi yazarı Alpay, 1992-93 yılları arasında TÜSES genel sekreterliğini yaptı ve aynı yıl içerisinde CHP Grup Danışmanlığı'na getirildi.



TÜSES'in kumbaraları

Onur Çetin Kumbaracıbaşı, 250 bin TL vererek TÜSES'in kuruluşunda yer aldı. Daha sonra siyaset kapısı açılan Kumbaracıbaşı, SHP ve CHP'de üç dönem milletvekilliği yaptı. 20 Kasım 1991-27 Temmuz 1994 tarihleri arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na getirildi. Emeklilik döneminde ise 1994 seçimlerinde CHP Beşiktaş Belediye Meclis üyesi yapıldı. TÜSES Vakfı'na 250 bin TL vererek kurucu listesinde yer alan İsmail Cem İpekçi, SHP, CHP ve DSP'de hep kritik görevlerde bulundu. 1993 cumhurbaşkanlığı seçimine CHP adayı olarak katıldı. Kültür Bakanı yapılan İsmail Cem İpekçi, 18., 19., 20. ve 21. dönem milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Tüm bu veriler, “CHP'de yükselmenin şartı TÜSES'te görev almak” yorumuna sebep oldu.



‘4 benzemez'in kuklacısı

CHP'nin ana rahmi gibi faaliyet yürüten, PKK uzantısı HDP ile CHP, İP, SP'yi anayasa masasına oturtan TÜSES'in ana omurgasında Soros bağlantılı Osman Kavala'ya yakın isimlerin yer aldığı, CIA'nın ABD Demokrasi Milli Fonu (NED) üzerinden kaynak aktarıldığı, FETÖ'cülerin aktif görevlerde bulunduğu ve Alman STK'larının TÜSES ile parasal ilişki kurduğu ortaya çıkarılmıştı. Akit'in 18 Kasım 2020 tarihli “Zillet anayasasında 4x4'lük şer ittifakı” manşetinde; Gezi Parkı kalkışmasını finanse ettiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan ‘Kızıl Soros' Osman Kavala'nın derin bağlantılarını yöneten Hamdi Kargın'ın bir dönem TÜSES yönetim kurulunda yer aldığı ifşa edilmişti. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerine hamilik eden Alman Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin TÜSES'e ekonomik kaynak aktaran oluşumlar arasında yer aldığı vurgulanmıştı. TÜSES'in kurucu isimleri arasında, FETÖ'nün medya ayağında yer aldığı gerekçesiyle hapis cezası alan Şahin Alpay'ın TÜSES yönetiminde bulunduğu gündeme taşınmıştı. Suikastla öldürülen yazar Necip Hablemitoğlu'nun 2001'de kaleme aldığı “Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası” kitabında TÜSES'in CIA'dan “el altından para yardımı aldığını” iddia edilmiş, kitabın 163'üncü sayfasında şu ifşaat yer almıştı: “CIA bağlantılı merkezlerden sadece NED'den proje bedeli' adı altında para alan Türk STK'larından TESEV; TÜSES, TÜSİAD, KA-DER, Türk Parlamenterler Birliği, TESAV en tanınmışları.”