En lezzetli mantı nasıl yapılır?

MANTI TARİFİ VE MALZEMELERİ



Malzemeler:



-1,5 su bardağı un

-1/4 su bardağı su

-1 adet yumurta



Harcı için:



-200 gram kıyma

-1 adet kuru soğan

-1 çay kaşığı tuz

-1/2 çay kaşığı karabiber



Mantıları haşlamak için:



-4 su bardağı et suyu



Sosu için:



-2 yemek kaşığı tereyağı

-1 tatlı kaşığı biber salçası

-1 tatlı kaşığı nane, 1 su bardağı et suyu (mantının haşlama suyundan kullanabilirsiniz)



Üzeri için:



1 su bardağı yoğurt



Püf noktası:



Unu azar azar kıvamına göre ilave edin. Piyasada satılan unların sertlik derecesi farklı olduğu için kıvamına gelmesi için eklemeniz gereken un miktarı değişebilir.



Nasıl yapılır?



Hamuru için;



-Unu karıştırma kabına alın. Orta kısmını açıp yumurtayı ekleyin. Yumurtayı una yedirerek suyu azar azar ekleyin. Tüm malzemeyi toparlanana kadar karıştırın.



-Toparlanan hamuru mutfak tezgahına alın. Özleşene kadar, bastırarak yoğurun. Ardından üzerini örtüp 10 dakika dinlendirin.



İç harcı için;



-Kuru soğanı rendeleyin. Kıyma, tuz, karabiber ve soğanı bir kapta karıştırın.



-Hazırladığınız hamuru iki bezeye ayırın. Hamurları, unlanmış mutfak tezgahında bir merdaneyle yuvarlak şeklinde açın.



-Hamuru iki parmak kalınlığında önce boyuna, sonra enine keserek küçük kareler elde edin. Aynı işlemi diğer hamur bezesine de uygulayın.



-Karelerin orta kısmına kıymalı harçtan yerleştirin. Uç kısımlarını karşılıklı olarak kapatıp orta noktada birleştirin.



-Et suyunu kaynatın. Mantıları kaynar suda 8- 10 dakika haşlayın. Haşlanan mantıları, kevgirle süzüp servis tabağına alın.



Sosu için;



-Tereyağı eritin. Biber salçasını katıp 2- 3 dakika kavurun. Naneyi ekleyip karıştırın. Mantıyı haşladığınız et suyundan ekleyip sosun kıvamını açın.



-Servis tabağına aldığınız mantının üzerine çırpılmış yoğurt ve hazırladığınız sostan ekleyerek servis edin.



TEPSİ MANTI MALZEMELERİ



4.5 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

250 g orta yağlı kıyma

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet kuru soğan

1 çorba kaşığı biber salçası

1 çorba kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için;

Sarımsaklı yoğurt



Mantı nasıl yapılır Tarifi ve malzemeleri nelerdir Boşnak mantısı, Tepsi Mantısı, Kayseri Mantısı...

TEPSİ MANTI TARİFİ - NASIL YAPILIR?



Yumurta, su ve tuzu karıştırıp, içerisine unu azar azar ekleyerek pürüzsüz sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. 30 dakika dinlendirin.

Soğanları çok ince doğrayın. Kıymanın içerisine soğan, kırmızı toz biber, karabiber ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Dinlenen hamuru 3 adet bezeye ayırın. Bezeleri oklava ile yufka büyüklüğünde açın. 1 cm genişliğinde şeritler kesin, kesilen şeritleri 1 cm’lik karelere bölün. Mantı hamurlarının ortasına iç harcından koyun. Hamurların ortası açık kalacak şekilde dört ucunu bir araya getirerek mantıları hazırlayın. Yağlanmış tepsiye mantıları düzgünce sıralayın.

Salçaları tereyağında kavurun. Tuz, karabiber ve 2 su bardağı suyu kaynatarak sos hazırlayın. Tepsideki mantıları önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız mantıya sıcak sosu gezdirin. Üzerine sarımsaklı yoğurdu ilave ederek servis yapın.



BOŞNAK MANTISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER



2 orta boy soğan

300 gr kıyma

4 Bardak un

Ilık su, tuz (Hamur için)

Yarım çay bardağı sıvıyağ (Harç için)

1 Çay bardağı ayçiçek yağı (Hamuru yağlamak için)

Tuz, karabiber, nane, kekik, pulbiber, maydanoz

1 kg et suyu veya tereyağlı su (isteğe göre)

Yoğurt

3-4 Diş sarımsak

Tereyağ

Toz kırmızı biber



BOŞNAK MANTISI HAZIRLANIŞI



Un, su, tuz ve 1 kaşık sıvı yağ ile kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurulur.

Yumruk büyüklüğünde 5 eşit bezeye ayrılır.

Bezelerin her biri tabak büyüklüğünde açılır.

Açılan bezelerin üstlerine sıvı yağ sürülüp üst üste konulur.

Araları yağlanan hamurlar yarım saat dinlenmeye alınır.

Bu arada iç harcı için iki adet küp doğranmış soğan sıvı yağda rengi dönene kadar kavrulur.

İlk sıcaklığı giden soğanlara kıyması çiğden eklenir.

Tuzu ve baharatları konularak yoğrularak birbirine harmanlanır.

Dinlenen hamur sofra genişliğinde oklava ile açılır.

İri kareler halinde kesilir.

Kıymalı harç konulan her bir hamur parçası bohça şeklinde kapatılır.

Kapanan taraf alta gelecek şekilde fırın tepsisine dizilir.

Önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirilir.

Fırından çıkartılan Boşnak Mantılarının üzerine el ile su serpiştirilip üzerine bez kapatılıp dinlenmeye alınır.

İlk sıcaklığı geçince sarımsaklı yoğurtla üzeri kaplanıncaya değin muamele edilir.

Tereyağında hafifçe kavrulmuş kırmızı toz biber yoğurtlu örtünün üzerine gezdirilip servise alınır.



Not: Boşnak mantısı fırından çıktıktan sonra hemen yenebildiği gibi, fırından çıktıktan sonra et suyu veya tereyağlı su eklenerek demlenene kadar ocak üzerinde çevrilerek de hazırlanabilir. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirilip, servis için tereyağda yakılmış baharatlarla lezzet çeşitliliği de sağlanabilir.