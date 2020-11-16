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Ekipleri harekete geçirmişti! Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Kocaeli’nin İzmit ilçesi merkezinde bulunan bir caddede sürekli mazgala bakması nedeniyle esnaf ve vatandaşların ilgi odağı olan köpeğin sırrı çözüldü. Esnaf, köpeğin daha önce mazgaldan çıkan fareyi kovaladığı için aynı yerde fare aradığını söyledi.

Güncel / 16 Kasım 2020 Pazartesi 10:36
Ekipleri harekete geçirmişti! Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı...

İzmit'in en işlek caddelerinden olan Fethiye Caddesi'ne her gün gelerek mazgallara bakan köpek, hem vatandaşların hem de esnafın ilgi odağı oldu. Her gün akşam saatlerine yakın caddeye gelen köpek tüm mazgalları gözleyerek, dakikalarca kıpırdamadan mazgalların içine bakıyor. Şaşkınlık içinde köpeği izleyen esnaf ve vatandaşlar ise köpekle birlikte mazgala bakmayı da ihmal etmiyor.

Pandemi sürecinin başından beri aynı yerde bekleyen ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılmasının sonucu görenlerin fotoğraf çektiği köpeğin sırrını ise esnaf çözdü. Esnaflar, köpeğin daha önce içerisinden çıkan bir fareyi kovalayarak yakalaması nedeniyle sürekli mazgalların başında fare bulma ümidiyle beklediğini iddia ettiler.

FAREYİ KOVALADIĞI İÇİN DEVAMLI MAZGALLARA BAKIYOR
Köpeğin bir travma geçirmediğini yağmur nedeniyle rögarlardan çıkan fareleri kovalaması sonucu mazgal başında beklemeyi alışkanlık haline getirdiğini söyleyen Fethiye Caddesi esnaflarından Taner Savder, 'Biz burada esnafız. Bundan 20-25 gün önce aşırı yağmur yağmıştı. Rögarlardan gelen sudan dolayı fareler çıktı birkaç tane burada.

Fareleri kovalayınca otomatikman hayvanda bir his oluştu. Acaba tekrar fare mi çıkacak. Biz de bunu birkaç sefer söyledik. Sosyal medyada da duyduk. Yok bir travma mı geçiriyor. Öyle bir şey yok. Fareden dolayı tamamen. Fareyi kovaladığı için devamlı mazgalları geze geze bakıyor. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz köpekte.

Çok seviyoruz ve besliyoruz burada esnaf olarak. Ünlü oldu herkes gelip çekmeye başladı. Yavrusunu düşürmüş ya da düşürdü. Öyle bir şey yok. Buradan herkese söyleyelim' dedi.

Sudan

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