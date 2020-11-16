Bankada hesabı olanlar dikkat! Saat 16.00’dan sonra değişiyor...

Banka ücret ve komisyonlarına 1 Mart itibarıyla sınırlama getirilmişti. Buna göre; 6 ila 850 lira arasında değişen EFT ücretleri 1 ila 100 lira arasında sınırlandırılmıştı.



Havale ücreti ise belirlenen EFT ücretinin yarısı olmuştu. Buna göre; cep telefonundaki uygulamalardan veya internetten EFT yapmak isteyen bir kişi, 1.000 liraya kadar 1 lira, 1.000-50.000 lira arasında 2 lira, 50 bin lira ve üzerinde en fazla 25 lira EFT ücreti ödüyor.



BSMV de dahil ediliyor



Tarife kapsamında örneğin; 1.500 lira EFT yapan bir kişi 2 lira ödüyor. Buna 10 kuruş da vergi (BSMV) ekleniyor.



Yani toplam 2.10 lira EFT ücreti ödenmiş oluyor. 1.000 lirada ise EFT toplam tutarı 1.05 lira oluyor. Ancak bazı vatandaşlar son günlerde EFT ücretinin arttığıyla ilgili dertlerini dile getiriyor.



Bu noktada ince bir ayrıntı gözden kaçıyor. O da EFT'nin hangi saatler arasında gerçekleştiğiyle ilgili bir detay.



Yüzde 50 daha fazla oluyor



EFT işleminin saat 16.00'dan sonra yapılması durumunda bu 'geç EFT' olarak tanımlanıyor. Her bankanın geç EFT saat dilimi farklılık gösteriyor.



Bazı bankalarda 16.00-17.00 arası bazılarında ise 16.00-17.15 veya 16.30-17.30 arasında olabiliyor. İşte bu saatler arasında para gönderenler, 16.00'dan önceki tarifeden yüzde 50 daha fazla ödüyor. Yani 1 lira yerine 1.5 lira, 2.10 lira yerine 3.15 lira, 25 lira yerine ise 37.5 lira alınıyor.



Enflasyon oranında artış



EFT ücretlerindeki fark, bankaya göre değişen geç EFT saatlerinden kaynaklanıyor. Bu nedenle EFT yapılırken saati kontrol edin ve para transferi yapacağınız bankanın EFT saatlerine ve geç EFT ücretine bakmayı unutmayın.



Bazı, bankalar maaşlı müşterilerinden EFT ücreti almıyor. Ancak geç EFT ücreti maaşlı müşteriden de alınabiliyor. Bireysel müşterilerden alınacak ücret ve komisyonların yıllık artışı, ocakta açıklanacak yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artış oranıyla sınırlı.



Mobilden daha avantajlı



1 Mart itibarıyla geçerli olan uygulamayla EFT ücreti işlem tutarının 1.000 liranın altında olması halinde mobil bankacılık ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 lira, ATM'den yapılan işlemlerde 2 lira, şube ve diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 lira alınıyor.



Fazla para alınırsa ne yapmalı?



Banka işlemleri ile ilgili olarak bir şikayetiniz olacaksa öncelikle bankaya, e-mail, faks, yazılı başvuru ya da bizzat sözlü başvuru yapmalısınız. Bu şikayet için iadeli taahhütlü şikayet dilekçesi de oluşturmalısınız.



Böylece bankaya şikayet dilekçenizi gönderdikten sonra banka size 30 gün içinde cevap vermek zorunda kalacak.



Aksi halde hatasını kabul etmiş sayılır. 30 gün içinde mağduriyetiniz giderilmediyse ilçe hakem heyetine ve Türkiye Bankalar Birliği Hakem Heyeti'ne e-Devlet şifresiyle başvuru yapabilirsiniz.