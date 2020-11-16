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Bakan Varank'tan Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili flaş açıklama: Bilim insanlarımız deneylerle kanıtladı

TÜBİTAK KOVİD-19 Platformundaki bilim insanlarının Ribavirin molekülünün hastalığın tedavisinde etkin olduğunu hayvan deneylerinde ispatladığını dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bilim insanlarımız Griffithsin molekülünün enfeksiyonu önleyici ve hastalarda saçılımı azaltıcı etkisini klinik öncesi deneylerde kanıtladı." dedi. Öte yandan ekonomiyle ilgili kritik veriyi açıklayan Varank, "Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı,159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik." ifadelerini kullandı.

Güncel / 16 Kasım 2020 Pazartesi 13:15
Bakan Varank'tan Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili flaş açıklama: Bilim insanlarımız deneylerle kanıtladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Kovid-19 Platformu'ndaki bilim insanlarının, Ribavirin molekülünün hastalığın tedavisinde etkin olduğunu hayvan deneyleriyle ispatladığını bildirdi.

Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın 2021 yılı bütçesini sundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede bilimsel alanda önemli gelişmeler kaydettiklerini ifade eden Varank, Kovid-19 Türkiye Platformu altında aşı ve ilaç alanında 17 projenin başarıyla yürütüldüğünü söyledi. Varank, bu projelerde 167'si STAR bursiyeri olmak üzere 436 araştırmacının gece gündüz çalıştığını vurguladı.

Varank, çalışmaların geldiği aşamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

'Hayvan deneylerini başarıyla tamamlayan 4 aşı adayımızın en kısa sürede klinik deney aşamasına geçmesi için gayret gösteriyoruz. Kovid-19 tedavisinde yoğun şekilde kullanılan Favipiravir ilacının etken maddesi, üniversite sanayi iş birliğinde yerli ve milli olarak sentezlendi. Şimdi hastalarımıza şifa dağıtıyor.

TÜBİTAK Kovid-19 Platformu'ndaki bilim insanlarımız, Ribavirin molekülünün hastalığın tedavisinde etkin olduğunu hayvan deneyleriyle ispatladı. Bu molekülle ilgili Faz-3 klinik çalışma yapmak üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) başvuru yapıldı. Yine bilim insanlarımız doğala özdeş Griffithsin molekülünün enfeksiyonu önleyici ve hasta bireylerde saçılımı azaltıcı etkisi olduğunu klinik öncesi tüm deney sonuçlarıyla kanıtladı. Bununla ilgili de TİTCK başvurusu yapıldı.'

Bakan Varank, ithal edilen N-95 ve N-99 maske filtrelerini, TÜBİTAK MAM'da yerli olarak geliştirip sanayiye lisansladıklarını belirtti.

Varank, ayrıca Kovid-19 virüsünün hızlı ve güvenilir şekilde teşhisine yönelik, RNA tabanlı tanı kiti referans malzemelerini Ulusal Metroloji Enstitüsü'nde 3 ay gibi kısa bir sürede üretip satışa sunduklarını kaydetti.

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