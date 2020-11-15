İşte HES kodlu hayat! Koronavirüs sürecinde kararlar peş peşe alındı

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte Türkiye genelinde yeni önlemler birbiri ardına hayata geçirildi.
Buna göre bazı il ve ilçelerde hıfzısıhha kurulu tarafından getirilen yasaklarla 'HES kodu' uygulaması birçok alan için zorunlu oldu.
Nikah, düğün, kına geceleri, halı saha maçları, AVM'lere ve kamu kurumlarına giriş gibi birçok alanda HES kodu isteniyor.
İşte Türkiye genelinde 'HES kodlu' uygulamaya geçen iller ve bazı uygulamalar...
ESKİŞEHİR
Kamu kurumları, bankalar, abonelik merkezleri, posta dağıtım yerleri, toplu taşıma araçları, 250'den fazla çalışanı bulunan fabrikalar, AVM'ler.
DENİZLİ
Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, AVM girişleri, havaalanı, otogar, gar
ELAZIĞ
Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, ticari taksiler
ISPARTA
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, AVM'ler, kültürel ve sportif faaliyetler
İSTANBUL
Konaklama tesisleri, kamu binaları, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan tüm ulaşım araçları.
ANTALYA
Kamu kurumları, bankalar, şehirlerarası ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren), tüm konaklama tesisleri
GAZİANTEP
Tüm alanlarda
ANKARA
Bazı kamu kurum-kuruluşları, konaklama tesisleri, şehirler arası toplu taşımalar
İZMİR
Şehiriçi toplu taşıma araçları, kamu kurumları, şehirlerarası ulaşım
AMASYA
Düğün ve eğlence organizasyonları, restoranlar, kafeler, kamu kurumları, bankalar
AFYONKARAHİSAR
Kamu binaları, pazarlar, toplu ulaşım, şehirler arası ulaşım, konaklama tesisleri, halı sahalar
KARABÜK
Kamu kurumları, bankalar, semt pazarları, AVM'ler, açık veya kapalı mekanlarda yapılan düğün, nikahlar, konaklama tesisleri, büyük marketler
KARAMAN
Kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, bankalar, fabrikalar, kafeler, restoran, marketler, konaklama tesisleri, toplu taşıma, kuaförler, düğün, pazar yerleri, oyun salonları, kahvehaneler, oyun salonları, dernek ve lokaller, çay bahçeleri, yoğun olan cadde ve meydanlar
MALATYA
Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, tüm kamu ve özel konaklama tesisleri
NEVŞEHİR
Kamu kurumları, özel kurumlar (turizm işletmeleri), şehirler arası otobüsler
SİNOP
Kamu kurumları, kaymakamlıklar, il ve ilçe belediye başkanlıkları, bankalar, şehirler arası ulaşım
YALOVA
Şehirler arası ulaşım, halı sahalar ve pazarlar
ÇANAKKALE
Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Nüfus Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı
YOZGAT
Kamu kurumları, bankalar, şehirler arası ulaşım, halı sahalar, konaklama tesisleri, pazarcılar, AVM'ler
BURDUR
Semt pazarları, toplu ulaşım araçları, kamu kurum ve kuruluşları, konaklama tesisleri
BİLECİK
Tüm kamu kurumları, bankalar, pazarlar, ulaşım araçları
ARTVİN
Halı sahalar, ulaşım araçları, konaklama tesisleri