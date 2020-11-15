İşte HES kodlu hayat! Koronavirüs sürecinde kararlar peş peşe alındı

Buna göre bazı il ve ilçelerde hıfzısıhha kurulu tarafından getirilen yasaklarla 'HES kodu' uygulaması birçok alan için zorunlu oldu.



Nikah, düğün, kına geceleri, halı saha maçları, AVM'lere ve kamu kurumlarına giriş gibi birçok alanda HES kodu isteniyor.



İşte Türkiye genelinde 'HES kodlu' uygulamaya geçen iller ve bazı uygulamalar...



ESKİŞEHİR

Kamu kurumları, bankalar, abonelik merkezleri, posta dağıtım yerleri, toplu taşıma araçları, 250'den fazla çalışanı bulunan fabrikalar, AVM'ler.



DENİZLİ

Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, AVM girişleri, havaalanı, otogar, gar



ELAZIĞ

Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, ticari taksiler



ISPARTA

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, AVM'ler, kültürel ve sportif faaliyetler



İSTANBUL

Konaklama tesisleri, kamu binaları, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan tüm ulaşım araçları.



ANTALYA

Kamu kurumları, bankalar, şehirlerarası ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren), tüm konaklama tesisleri



GAZİANTEP

Tüm alanlarda



ANKARA

Bazı kamu kurum-kuruluşları, konaklama tesisleri, şehirler arası toplu taşımalar



İZMİR

Şehiriçi toplu taşıma araçları, kamu kurumları, şehirlerarası ulaşım



AMASYA

Düğün ve eğlence organizasyonları, restoranlar, kafeler, kamu kurumları, bankalar



AFYONKARAHİSAR

Kamu binaları, pazarlar, toplu ulaşım, şehirler arası ulaşım, konaklama tesisleri, halı sahalar



KARABÜK

Kamu kurumları, bankalar, semt pazarları, AVM'ler, açık veya kapalı mekanlarda yapılan düğün, nikahlar, konaklama tesisleri, büyük marketler



KARAMAN

Kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, bankalar, fabrikalar, kafeler, restoran, marketler, konaklama tesisleri, toplu taşıma, kuaförler, düğün, pazar yerleri, oyun salonları, kahvehaneler, oyun salonları, dernek ve lokaller, çay bahçeleri, yoğun olan cadde ve meydanlar



MALATYA

Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, tüm kamu ve özel konaklama tesisleri



NEVŞEHİR

Kamu kurumları, özel kurumlar (turizm işletmeleri), şehirler arası otobüsler



SİNOP

Kamu kurumları, kaymakamlıklar, il ve ilçe belediye başkanlıkları, bankalar, şehirler arası ulaşım



YALOVA

Şehirler arası ulaşım, halı sahalar ve pazarlar



ÇANAKKALE

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Nüfus Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı



YOZGAT

Kamu kurumları, bankalar, şehirler arası ulaşım, halı sahalar, konaklama tesisleri, pazarcılar, AVM'ler



BURDUR

Semt pazarları, toplu ulaşım araçları, kamu kurum ve kuruluşları, konaklama tesisleri



BİLECİK

Tüm kamu kurumları, bankalar, pazarlar, ulaşım araçları



ARTVİN

Halı sahalar, ulaşım araçları, konaklama tesisleri