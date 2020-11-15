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İşte HES kodlu hayat! Koronavirüs sürecinde kararlar peş peşe alındı

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte Türkiye genelinde yeni önlemler birbiri ardına hayata geçirildi.

Güncel / 15 Kasım 2020 Pazar 10:17
İşte HES kodlu hayat! Koronavirüs sürecinde kararlar peş peşe alındı

Buna göre bazı il ve ilçelerde hıfzısıhha kurulu tarafından getirilen yasaklarla 'HES kodu' uygulaması birçok alan için zorunlu oldu.

Nikah, düğün, kına geceleri, halı saha maçları, AVM'lere ve kamu kurumlarına giriş gibi birçok alanda HES kodu isteniyor.

İşte Türkiye genelinde 'HES kodlu' uygulamaya geçen iller ve bazı uygulamalar...

ESKİŞEHİR
Kamu kurumları, bankalar, abonelik merkezleri, posta dağıtım yerleri, toplu taşıma araçları, 250'den fazla çalışanı bulunan fabrikalar, AVM'ler.

DENİZLİ
Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, AVM girişleri, havaalanı, otogar, gar

ELAZIĞ
Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, ticari taksiler

ISPARTA
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, AVM'ler, kültürel ve sportif faaliyetler

İSTANBUL
Konaklama tesisleri, kamu binaları, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan tüm ulaşım araçları.

ANTALYA
Kamu kurumları, bankalar, şehirlerarası ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren), tüm konaklama tesisleri

GAZİANTEP
Tüm alanlarda

ANKARA
Bazı kamu kurum-kuruluşları, konaklama tesisleri, şehirler arası toplu taşımalar

İZMİR
Şehiriçi toplu taşıma araçları, kamu kurumları, şehirlerarası ulaşım

AMASYA
Düğün ve eğlence organizasyonları, restoranlar, kafeler, kamu kurumları, bankalar

AFYONKARAHİSAR
Kamu binaları, pazarlar, toplu ulaşım, şehirler arası ulaşım, konaklama tesisleri, halı sahalar

KARABÜK
Kamu kurumları, bankalar, semt pazarları, AVM'ler, açık veya kapalı mekanlarda yapılan düğün, nikahlar, konaklama tesisleri, büyük marketler

KARAMAN
Kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, bankalar, fabrikalar, kafeler, restoran, marketler, konaklama tesisleri, toplu taşıma, kuaförler, düğün, pazar yerleri, oyun salonları, kahvehaneler, oyun salonları, dernek ve lokaller, çay bahçeleri, yoğun olan cadde ve meydanlar

MALATYA
Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, tüm kamu ve özel konaklama tesisleri

NEVŞEHİR
Kamu kurumları, özel kurumlar (turizm işletmeleri), şehirler arası otobüsler

SİNOP
Kamu kurumları, kaymakamlıklar, il ve ilçe belediye başkanlıkları, bankalar, şehirler arası ulaşım

YALOVA
Şehirler arası ulaşım, halı sahalar ve pazarlar

ÇANAKKALE
Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Nüfus Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı

YOZGAT
Kamu kurumları, bankalar, şehirler arası ulaşım, halı sahalar, konaklama tesisleri, pazarcılar, AVM'ler

BURDUR
Semt pazarları, toplu ulaşım araçları, kamu kurum ve kuruluşları, konaklama tesisleri

BİLECİK
Tüm kamu kurumları, bankalar, pazarlar, ulaşım araçları

ARTVİN
Halı sahalar, ulaşım araçları, konaklama tesisleri

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