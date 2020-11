Dışişleri Bakanlığından uluslararası topluma Filistin çağrısı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Filistin Devleti'nin kuruluşunun 32. yıldönümünü kutlanırken, uluslararası toplum İsrail'in bölgede yaptığı eylemlere karşı çıkmaya davet edildi.



İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama;



Geçtiğimiz günlerde Doğu Kudüs'te 108 ilave yasadışı yerleşim birimi inşasına onay veren İsrail, bu kere Doğu Kudüs yakınlarında 1257 üniteli yeni bir yasadışı yerleşim birimi inşası kararıyla, uluslararası hukuku çiğnemeyi ve Filistin halkının haklarını gaspetmeyi sürdürmekte olduğunu bir kez daha göstermiştir.



İsrail'in, Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasında ilave yasadışı yerleşim yerleri inşa etmek suretiyle, coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını engellemeye çalıştığı açıktır.



Filistin Devleti'nin kuruluşunun 32. yıldönümünü kutladığımız bu günde, Filistin topraklarının Filistin halkına ait olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, uluslararası toplumun iki devletli çözüm vizyonunu destekleyen tüm üyelerini, İsrail'in bu mütecaviz eylemlerine karşı çıkmaya davet ediyoruz.