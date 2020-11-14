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O ilde ekmek zammı geri alındı

Edirne'de Fırıncılar tarafından 6 Kasım'da getirilen 50 kuruşluk ekmek zammı geri alınarak ekmeğin fiyatı tekrar 1.50 liraya çekildi.

Ekonomi / 14 Kasım 2020 Cumartesi 21:49
O ilde ekmek zammı geri alındı

Edirne Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Cambaz, konu ile ilgili bir açıklama yaptı.
 
6 Kasım'da ekmek fiyatlarına zam yapıldığını hatırlatan Cambaz, şunları kaydetti:
 
'Bizler Edirne fırıncıları olarak kepenklerimizi kapatmamak için başvurduk. Ayrıca şehrimizdeki alt gelir grubunun yoğun olarak yaşadığı Kıyık bölgesinde yaşayan vatandaşlar için bu süreçte fiyat geçişi olmadığı gibi 1.25 ve 1.50 TL olarak satışa devam edilmiştir.”
 
'Girdi maliyetlerimizden dolayı bu olayda haklıydık”
Cambaz, “Bugün Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın daveti üzerine toplanmış olup konu ile ilgili bir uzlaşmaya varılmıştır. Tabii bizi burada en çok zora sokan bağlı bulunduğumuz ticaret odası ve esnaf odasıdır. Esnafının yanında durmayan iki tane başkan devamlı bizi kötülediler. Bunun neticesinde bizi halkla, devletle karşı karşıya bıraktılar. Ama dediğimiz gibi biz girdi maliyetlerimizden dolayı bu olayda haklıydık.” diye konuştu.
 
'bu fırıncıların son fedakarlığıdır'
Cambaz, “Halkımızla karşı karşıya geldik, devletimizle karşı karşıya geldik. Oda başkanlarımız bu süreçte kesinlikle üyelerimizin arkasında durmamıştır. Biz devletimize, milletimize bağlı esnaf olarak, bugün itibariyle son bir fedakarlığa giriyoruz. Bugün itibariyle ekmek tekrar eski fiyatına dönmüştür. Dediğimiz gibi bu fırıncıların son fedakarlığıdır” dedi

Recep Gürkan

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