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Karabağ zaferi sonrası yeniden gaza basıldı!

Dağlık Karabağ zaferi sonrasında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik bağ güçleniyor. Kars-Iğdır’dan başlayarak Nahçıvan’a doğru 230 kilometre sıfırdan demiryolu hattı yapılacak.

Güncel / 14 Kasım 2020 Cumartesi 08:53
Karabağ zaferi sonrası yeniden gaza basıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 24 Temmuz 2008'de temeli atılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu töreninde iki liderin ilk kez gündeme getirdiği Nahçıvan Demiryolu'nda seneye raylar döşenmeye başlanacak. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferler sonrası projede hızlandırma kararı alınırken, Kars-Iğdır'dan başlayarak Nahçıvan'a doğru 230 kilometre sıfırdan demiryolu hattı yapılacak.

230 KM RAY DÖŞENECEK

Edinilen bilgiye göre yaklaşık 230 kilometre uzunluğunda olacak olan hat, Kars-Iğdır'dan başlayarak Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne devam edecek. Hat oradan İran, Afganistan ve Pakistan'a devam eden demiryolu hattına bağlanarak, Türkiye'nin bu ülkelere demiryolu ile doğrudan bağlantısı kurulacak. Böylece lojistik anlamda Türkiye büyük bir avantaj daha elde etmiş olacak. Projenin finansmanı ise Azerbaycan ve Türkiye tarafından ortaklaşa karşılanacak. Toplam yatırım tutarının 1.5-2 milyar lira arasında olması beklenirken, demiryolu inşaatının ise ihale edilerek özel sektöre yaptırılması hedefleniyor.

BTK İLE ENTEGRE OLACAK

Nahçıvan demiryolu kuzeyde ise Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin işbirliği ile işletmeye açılan Bakü- Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı ile entegre olacak. BTK hattı 503 kilometresi Azerbaycan, 259 kilometresi Gürcistan ve 76 kilometresi Türkiye'de olmak üzere toplam 841 kilometreden oluşuyor. Asya ile Avrupa arasında Marmaray'la beraber orta koridorun en önemli halkalarından birisini oluşturan BTK Demiryolu Hattı Türkiye ile Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Çin ve Çin- Avrupa güzergâhında yük taşımacılığına olanak sağlarken, şimdi Nahçıvan hattının da bu sisteme dahil edilmesi ile İran, Afganistan ve Pakistan da denkleme girmiş olacak.

AfganistanKırgızistanTürkmenistanÖzbekistanRecep Tayyip Erdoğan

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