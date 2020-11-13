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Memur olmak isteyen yüz binleri ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişi her yıl memur olma hayali ile KPSS'ye giriyor. Bu adaylardan yüz binlercesi aldığı puan neticesinde tercihlerde bulunuyor.

Güncel / 13 Kasım 2020 Cuma 09:50
Memur olmak isteyen yüz binleri ilgilendiriyor!

Devlet Personel Başkanlığı da memur alım ilanlarına her geçen gün yenisini ekliyor. İşte tüm kademelerdeki memur alım ilanları...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASİSTAN-STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ALIM İLANI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ADALET BAKANLIĞI
400 İDARE MEMURU ALINACAK

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
12 İTFAİYE ERİ, 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALACAK

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
50 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
33 BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK

UŞAK ÜNİVERSİTESİ
29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI MESLEKİ GİRİŞ SINAVI İLANI

GEYVE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 ZABITA MEMURU ALACAK

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

ADALET BAKANLIĞI
418 MEMUR ALIMI YAPILACAKTIR

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

HARRAN ÜNİVERSİTESİ
67 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ
21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

YALOVA ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
1 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
4 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
14 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
32 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TARSUS ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
48 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
60 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI
30 ÜST KURUL UZMAN YARDIMCISI ALACAK

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
11 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ADALET BAKANLIĞI
37 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAKTIR

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
MAM 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
52 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
195 SÖZLEŞMELİ PERSONEL (SAĞLIK ÇALIŞANI) ALACAK

AMASYA ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

AMASYA ÜNİVERSİTESİ
10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BARTIN ÜNİVERSİTESİ
22 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI
30 ÜST KURUL UZMAN YARDIMCISI ALACAK

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
7 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ÇELEBİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK

TRABZON ÜNİVERSİTESİ
40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL (ÖĞRETİM ELEMANI) ALACAK

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
66 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
50 SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALACAK

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
19 AKADEMİK PERSONEL (ÖĞRETİM ÜYESİ) ALACAK

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
817 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TARSUS ÜNİVERSİTESİ
12 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ORDU ÜNİVERSİTESİ
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
33 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
6 PERSONEL ALACAK

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