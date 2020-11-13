ABD medyası açıkladı! Kritik eyaletlerde kim kazandı?

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki iki eyaletin oy sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.



GEORGİA BİDEN'IN, KUZEY CAROLİNA TRUMP'IN OLDU



Seçimlerde Kuzey Carolina eyaletini Cumhuriyetçi Donald Trump, Georgia eyaletini Demokrat Joe Biden kazandı.



TRUMP 15 DELEGE DAHA EKLEDİ



Amerikan basınının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Trump, Kuzey Carolina eyaletindeki oyların yüzde 50'sini alarak seçimleri kazandı. Demokrat aday Biden'ın oy oranı ise 48,6'da kaldı. Bu sonuçla Trump, Biden'ı geride bırakarak hanesine 15 delege daha yazdırdı.



BİDEN 16 DELEGE DAHA HANESİNE YAZDIRDI



Öte yandan, Biden, Georgia eyaletindeki oyların yüzde 49,52'sini alarak seçimleri kazandı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın oy oranı ise 49,23'te kaldı. Biden, bu eyalette hanesine 16 delege daha yazdırmış oldu.



BİDEN 306, TRUMP 232 DELEGE ALDI



Mevcut tabloda Biden 306 delegeye ulaşarak başkan olmaya hak kazanırken, Trump 232 delegede kaldı.



ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.