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ABD medyası açıkladı! Kritik eyaletlerde kim kazandı?

ABD'de 59'uncu başkanlık seçimlerinde kritik öneme sahip olan Georgia ve Kuzey Carolina'da hangi adayın kazandığını duyuruldu. Amerikalı medya, Kuzey Carolina eyaletini Cumhuriyetçi Donald Trump, Georgia eyaletini Demokrat Joe Biden kazandığını kamuoyuyla paylaştı.

Güncel / 13 Kasım 2020 Cuma 23:24
ABD medyası açıkladı! Kritik eyaletlerde kim kazandı?

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki iki eyaletin oy sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

GEORGİA BİDEN'IN, KUZEY CAROLİNA TRUMP'IN OLDU

Seçimlerde Kuzey Carolina eyaletini Cumhuriyetçi Donald Trump, Georgia eyaletini Demokrat Joe Biden kazandı.

TRUMP 15 DELEGE DAHA EKLEDİ

Amerikan basınının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Trump, Kuzey Carolina eyaletindeki oyların yüzde 50'sini alarak seçimleri kazandı. Demokrat aday Biden'ın oy oranı ise 48,6'da kaldı. Bu sonuçla Trump, Biden'ı geride bırakarak hanesine 15 delege daha yazdırdı.

BİDEN 16 DELEGE DAHA HANESİNE YAZDIRDI

Öte yandan, Biden, Georgia eyaletindeki oyların yüzde 49,52'sini alarak seçimleri kazandı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın oy oranı ise 49,23'te kaldı. Biden, bu eyalette hanesine 16 delege daha yazdırmış oldu.

BİDEN 306, TRUMP 232 DELEGE ALDI

Mevcut tabloda Biden 306 delegeye ulaşarak başkan olmaya hak kazanırken, Trump 232 delegede kaldı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

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