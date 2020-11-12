AK Parti'de 6 vekil daha korona oldu!

AK Parti'de 6 vekil daha korona oldu!

Türkiye genelinde artan koronavirüs vaka sayıları, Meclis'te de yükselmeye devam ediyor. AK Partili 6 ismin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanırken, toplam sayının 40'ı aştığı açıklandı.