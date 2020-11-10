Kılıçdaroğlu İnce'nin çağrısına cevap veremedi!

CHP içersindeki koltuk kavgasında yalanlar havada uçuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda 1 saat 8 dakika konuşma yaptı ancak CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, “Ben bugün kendisinin Saraydan para alıp parti kuracağını iddia ettiği kişiyi açıklayacağına inanıyorum. Konuşmasını heyecanla bekliyorum" çağrısına cevap vermedi.