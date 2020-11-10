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Kılıçdaroğlu İnce'nin çağrısına cevap veremedi!

CHP içersindeki koltuk kavgasında yalanlar havada uçuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda 1 saat 8 dakika konuşma yaptı ancak CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, “Ben bugün kendisinin Saraydan para alıp parti kuracağını iddia ettiği kişiyi açıklayacağına inanıyorum. Konuşmasını heyecanla bekliyorum" çağrısına cevap vermedi.

Güncel / 10 Kasım 2020 Salı 19:04
Kılıçdaroğlu İnce'nin çağrısına cevap veremedi!

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve küskün CHP'li Muharrem İnce arasındaki atışmalar devam ediyor. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Eski Milletvekili Muharrem İnce'nin çağrısına cevap vermedi.

İNCE, KILIÇDAROĞLU'NDAN SARAYDAN PARA ALIP PARTİ KURACAĞINI İDDİA ETTİĞİ KİŞİYİ AÇIKLAMASINI İSTEDİ

Muharrem İnce; soysal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 'Millet İttifakı'nın dağıtılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına da destek verildiği' iddiasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu ve partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada söz konusu kişiyi açıklamasını istedi.

"KONUŞMASINI HEYECANLA BEKLİYORUM"

Muharrem İnce; "Bugün Salı. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Grup Toplantısında konuşacak. Ben bugün kendisinin Saraydan para alıp parti kuracağını iddia ettiği kişiyi açıklayacağına inanıyorum. Konuşmasını heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda 1 saat 8 dakika konuşma yaptı ancak Saraydan para alıp parti kuracağını iddia ettiği kişiyi açıklamadı.

KILIÇDAROĞLU: BELLİ KİŞİLERİ FİNANSE EDEREK, BELLİ KİŞİLERE CİDDİ PARALAR VERİLEREK 'ACABA AYRI PARTİ KURDURTABİLİR MİYİZ' DİYE ÇABALAR VAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında, Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirme kararı alan CHP'nin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül ile 'Memleket Hareketi' programını başlatan ve yeni parti kuracağı ileri sürülen Muharrem İnce'ye göndermede bulunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu; CHP'de siyaset yapmış eski isimlere parti kurdurulmaya çalışıldığını iddia ederek, şunları söylemişti:

"İttifakın dağıtılması için bir çaba harcadılar. 'Acaba ittifakı dağıtmak için geçmişte ittifakın içinde yer alan kişilere ayrı parti kurdurtabilir miyiz?' Şimdi bu çaba gösteriliyor. (Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz?) Sadece o değil. Muharrem Bey, henüz ayrılmış değil. Onu bilmiyorum tabi. (Mustafa Sarıgül'ü mü kast ediyorsunuz?) İttifakın içinde geçmişte yer alıp; CHP olabilir veya bir başka; buradan belli kişileri finanse ederek, belli kişilere ciddi paralar verilerek 'Acaba ayrı parti kurdurtabilir miyiz' diye çabalar var. Belli kişilere teklif götürüldüğünü biliyorum. 'Paradan hiç korkmayın hiç çekinmeyin' Hatta parti kurmak isteyenlerden birisinin doğrudan doğruya belli kişileri arayıp ; 'Uçak biletin hazır. Gel buraya oturalım konuşalım, bu işleri halledelim' denildiğini de biliyorum."

MilletvekiliKemal KılıçdaroğluMuharrem İnceMustafa Sarıgül

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