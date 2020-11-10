Borsa İstanbul'dan Hakan Atilla ile ilgili iddiaları yalanladı!

Borsa İstanbul Genel Müdür Hakan Atilla ile ilgili çıkan istifa iddialarının ardından konuyla ilgili Borsa İstanbul'dan yalanlama geldi.
Borsa İstanbul Müdürü Hakan Atilla'nın istifa ettiği iddialarına Borsa İstanbul'dan yanıt geldi. Yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını altı çizildi.
Yapılan açıklamada; 'Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürümüz Sayın Hakan Atilla ile alakalı Twitter üzerinden istifa ettiğine dair yayılmaya çalışılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bilgilerinize saygı ile sunarız.' ifadeleri kullanıldı.