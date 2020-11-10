Borsa İstanbul'dan Hakan Atilla ile ilgili iddiaları yalanladı!

Borsa İstanbul Müdürü Hakan Atilla'nın istifa ettiği iddialarına Borsa İstanbul'dan yanıt geldi. Yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını altı çizildi.



Yapılan açıklamada; 'Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürümüz Sayın Hakan Atilla ile alakalı Twitter üzerinden istifa ettiğine dair yayılmaya çalışılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bilgilerinize saygı ile sunarız.' ifadeleri kullanıldı.





