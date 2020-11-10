AB'den Whatsapp'a yasak geliyor

WhatsApp neredeyse her gün yeni bir özelliği ile gündeme geliyor. Popüler mesajlaşma uygulamasının kaybolan mesajlar özelliği de resmen açıklandı. Süreli mesajlar 7 gün içinde siliniyor. Başka özellikler de yolda. Gelen raporlara göre şu anda geliştirilmekte olan birden fazla yenilik var. Hatta bazıları Android ve iOS beta sürümlerinde ortaya çıktı. Şimdi WhatsApp bir özelliği ile değil, flaş bir iddia ile gündeme geldi. Avusturya kamu yayıncı kuruluşu ORF, Avrupa Birliği'nin (AB), WhatsApp, Signal gibi dijital iletişim uygulamalarında kullanılan uçtan uca şifreleme yöntemini yasaklamak için karar almaya hazırlandığı iddiasında bulundu.