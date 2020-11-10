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AB'den Whatsapp'a yasak geliyor

WhatsApp neredeyse her gün yeni bir özelliği ile gündeme geliyor. Popüler mesajlaşma uygulamasının kaybolan mesajlar özelliği de resmen açıklandı. Süreli mesajlar 7 gün içinde siliniyor. Başka özellikler de yolda. Gelen raporlara göre şu anda geliştirilmekte olan birden fazla yenilik var. Hatta bazıları Android ve iOS beta sürümlerinde ortaya çıktı. Şimdi WhatsApp bir özelliği ile değil, flaş bir iddia ile gündeme geldi. Avusturya kamu yayıncı kuruluşu ORF, Avrupa Birliği'nin (AB), WhatsApp, Signal gibi dijital iletişim uygulamalarında kullanılan uçtan uca şifreleme yöntemini yasaklamak için karar almaya hazırlandığı iddiasında bulundu.

Teknoloji / 10 Kasım 2020 Salı 09:40
AB'den Whatsapp'a yasak geliyor

ORF, AB Konseyi Dönem Başkanı Almanya'nın üye ülkelerin temsilcileriyle yaptığı bir görüşmeye ilişkin 6 Kasım tarihli iç yazışma belgesine dayandırdığı haberinde, dijital platformda görüşme imkanı sunan uygulamlardaki şifreleme sisteminin yasaklanacağını ileri sürdü.

Haberde, söz konusu uygulamaların daha rahat izlenebilmesi için uçtan uca şifreleme sistemini açabilecek bir genel anahtarın servis sağlayıcıları tarafından yapılmasının zorunlu hale getirileceği belirtildi.

ÜYE ÜLKELER ARASINDA KABUL GÖRDÜĞÜ SÖYLENİYOR

Terörle mücadele kapsamında AB'nin bu adımı atmaya hazırlandığı ileri sürülen haberde, özellikle Avusturya ve Fransa'nın bu konuda hemfikir oldukları kaydedildi.

Kararın, üye ülkeler arasında hali hazırda kabul gördüğü belirtilen haberde, aralık başında video konferans yoluyla düzenlenecek İçişleri ve Adalet Bakanları toplantısında herhangi bir fikir ayrılığı yaşanmaksızın kabul edileceği iddia edildi.

AlmanyaFransaAvusturya

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