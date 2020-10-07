Sağlığınız İçin ‘’Doğal Kozmetik’’

Bakım ürünleri kullanıyor; serumlarla ‘'doğru bir cilt bakımı'' uyguladığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ancak kullandığınız ürünlerin ne kadar doğal olduğunu biliyor musunuz? Eğer cevabınızdan emin değilseniz ya da doğal kozmetik ürünlerini keşfetmek istiyorsanız; sizi cilt bakımınıza iyi gelecek %100 doğal ürünler ile tanıştırıyoruz!



Cildiniz İçin ‘'Uçucu Yağ''



Uçucu yağlar, bitkilerin çeşitli kısımlarından elde edilen; özellikle aromaterapi seanslarında kullanılan damıtma ve presleme yöntemleriyle ortaya çıkan doğal esanslı bileşiklerdir. Bitki özlerinden elde edilen uçucu yağlar, cildimiz ve bedenimiz için oldukça yararlıdır.



%100 doğal esansiyel yağlar, limbik sistemin düzenlenmesine yardımcı olur. Kasların gevşemesine ve bedeninin rahatlamasına katkı sunar. Saç bakımı içinde etkili olan uçucu yağlar, saçların daha parlak görünmesine yardımcı olan elementlerdir. Her uçucu yağın sunduğu etkiler farklı olmakla birlikte gelin; en çok tercih edilen uçucu yağların özelliklerini birlikte inceleyelim.



Gül Uçucu Yağı



‘' Gül yağı uçucu yağ mı ?'' sorusuna cevap vermekle başlayalım. Evet, gül yağı uçucu bir yağdır. Gül yapraklarından elde edilen ve buhar damıtma yöntemi ile ortaya çıkan bir esansiyel yağdır. Aromaterapide kullanılan yağların başında gelen Gül Uçucu Yağı , zarif bir kokuya sahiptir. Ülkemizin gülleri ile meşhur Isparta'sının en büyük geçim kaynağı olmuştur. Zahmetli bir iş olan Gül Yağı için, çok fazla sayıda gül yaprağı kullanılır. Bu nedenle Gül Yağı fiyatı diğer uçucu yağlara oranla daha fazladır. Ancak fiyatı fazla olduğu kadar, etkisi de bir o kadar şaşırtıcıdır.



Gül Uçucu Yağı'nın Faydaları



• Cilde canlandırıcı bakım yapar.

• Kuru ciltlere nemlendirici bir etki sunar.

• Cilt gözeneklerini temizler.

• Kokusu, bedenin gevşemesine yardımcı olur.

• Afrodizyak bir etkiye sahiptir.

• Cilde masaj yaparak uygulandığında daha dinç hissetmeyi sağlar.

• Aromaterapik etkisiyle strese karşı etkilidir.



Paçuli / Tefarik Uçucu Yağı



Paçuli Uçucu Yağı, odunsu bir kokuya sahip olan; özellikle Asya'nın tropikal iklimlerinde yetiştirilen Paçuli bitkisinin yapraklarından elde edilir. Halk arasında Tefarik Uçucu Yağı olarakta bilinen Paçuli Yağı; lavanta, nane, kekik gibi bitkilerin üyesi olduğu Lamiaceae familyasına ait bir bitki türüdür. Damıtılma yöntemi ile elde edilir. Saf Paçuli Yağı , parfüm ve deodorant yapımında da en çok tercih edilen yağlardan biridir. Aromaterapi seanslarında sıkça kullanılır.



Paçuli / Tefarik Uçucu Yağı'nın Faydaları



• Yaşlanma karşıtı bakım yapar.

• Cildi nemlendirir ve yeniler.

• Ciltteki leke oluşumlarını önlemeye yardımcı olur.

• Doğal parfüm olarak kullanılabilir.

• Yağlı ve kepekli saçlar için faydalıdır.

• Yıpranmış ciltlere faydalıdır.

• Ruhsal durumu dengeler.

• Farklı yağlarlar birlikte kullanıldığında topraklanmaya yardımcı olur.



Cildiniz İçin ‘'Kuşburnu Çekirdeği Yağı''



Kuşburnu Çekirdeği Yağı



Kuşburnu Çekirdeği Yağı ya da RosehipOil, dünyanın birçok yerinde yabani olarakta yetişen RosaCanina'nın meyvelerinden elde edilir. Soğuk sıkım pressleme yöntemi ile elde edilen bu yağda, A Provitamin'i yüksek oranda bulunmaktadır. Omega-6 ve omega-3 asitleri bakımından da zengin bir içeriğe sahip olan Kuşburnu Çekirdeği Yağı, antioksidan etkiye sahiptir.



Kuşburnu Çekirdeği Yağı'nın Faydaları



• Cilt için zengin bir besin kaynağıdır.

• Cildi nemlendirir.

• Kırışıklık karşıtı bakım yapar.

• Gözenekleri sıkılaştırır ve toparlayıcı bir etki sunar.

• Cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olur.



Kuşburnu Çekirdeği Yağı Nasıl Kullanılır?



Sabah ya da akşam kullanmayı tercih ettiğiniz Kuşburnu Çekirdeği Yağı'nı cildinizde tonik sonrası bakım ürünü olarak kullanabilirsiniz. Nasıl mı? Kuşburnu Çekirdeği Yağı kullananların en çok tercih ettiği bu kullanım şeklinde cildinizi doğal bir sabunla temizlemeniz gerekiyor. Derinlemesine temizlediğiniz cildinize tonik olarak sürdüğünüz ürün sonrasında Kuşburnu Çekirdeği Yağı sürebilirsiniz. Toplamda 4 damla kadar kullanacağınız yağı, cilt bölgenize uygulayınız. Bu uygulama sırasında dolaşımı hızlandırmak için küçük dairesel hareketlerle tene masaj yapmaktan kaçınmayın.



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