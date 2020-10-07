USD (Alış - Satış) : 7,91 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,27 - 9,29

CHP ve HDP yurt dışında el ele meydanlara iniyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye 6-8 Ekim olaylarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 82 HDP'liye verilen destek CHP'yi ikiye böldü. HDP'ye verilen destek parti içinde bazı milletvekilleri tarafından eleştirilirken, söz konusu iki partinin Hollanda'da ortak miting düzenleyeceği öğrenildi.

Güncel / 07 Ekim 2020 Çarşamba 07:41
CHP ve HDP yurt dışında el ele meydanlara iniyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye yönelik 6-8 Ekim olaylarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 82 HDP'liye verilen destek CHP'de ayyuka çıkardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye verilen desteği 'hukukun ve mağdurun yanında duruyoruz' diyerek savundu.

Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'nin kapalı grup toplantısında bazı milletvekilleri, son gözaltı operasyonları nedeniyle verilen desteğin yanlış olduğunu belirtti. Bazı milletvekilleri ise HDP'nin siyasi çizgisini eleştirdi, terörle arasına mesafe koymadığını belirterek bu nedenle HDP'yle yan yana görünülmesinin yanlış olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu ise PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye verilen desteği 'hukukun ve mağdurun yanında duruyoruz' diyerek savundu.

CHP ve HDP'den Hollanda'da ortak miting
HDP'ye yönelik terör operasyonları sürerken CHP, Hollanda'da HDP ile ortak miting düzenleyecek. Miting afişlerinde, "HDP ve tüm muhaliflere yönelik baskıları protesto ediyoruz" ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti. Pazar günü (11 Ekim) başkent Amsterdam DAM Meydanı'nda saat 14.00'da gerçekleşecek olan mitingin duyurusunda, CHP Hollanda Birliği, HDP, TİP ve Sol Parti imzaları yer aldı. Mitingi, CHP Hollanda Birliği sosyal medya hesabından da duyurdu. Duyuruda, Türkiye'deki terör faaliyetlerine ilişkin soruşturmaların muhalefete yönelik olarak gösterildi.

HollandaKemal Kılıçdaroğlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı