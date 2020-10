Muharrem İnce açıkladı! Memleket Hareketi’nde kimler var?

Siyasetçi Muharrem İnce, Memleket Hareketi'ni başlattı. İnce, hareketinin yapacaklarını açıklarken kurucular kurulu üyelerini de duyurdu. Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla dertlerinin olmadığını belirten İnce, 'Memleket derdimiz var bizim. Adaylığa daha çok var bakarsın başkası olur. Derdimiz, geleceğimiz, derdimiz çocuklarımız.' dedi.



Muharrem İnce'nin açıklamaları şöyle:



Parası olan sağlıklı yaşar düzenini bozup, herkes için eşit sağlık sistemini yapacağız, başaracağız. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmayan bir Türkiye istiyoruz. Kendiliğinden yıkılmayan binalarda yaşamak istiyoruz. Göçmen ve mültecilerin güle oynaya kendi ülkelerine dönmelerini istiyoruz. Bağımsız bir Merkez Bankası yönetimi istiyoruz. İşsizliğin kalıcı çözümü için tüketim değil üretim politikasına dayalı istihdam politikası istiyoruz. Girişimciler için adil rekabet düzeni istiyoruz. Katma değer üreten firmaların finansmana erişimini istiyoruz. Turizmde yeni bir Türkiye markası yaratmak istiyoruz. Kendi kendine yetebilen ve doğal kaynaklarını koruyabilen bir ülke olmak istiyoruz. Emeklilerin maaşlarını işsiz çocuklarıyla paylaşmak zorunda kalmadığı bir memleket istiyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı olmayan bir memleket istiyoruz. Bütün öğrencilere laik, bilimsel eğitim istiyoruz. Okullara öğretmenlerle öğrencilerle buluşturmak istiyoruz. Teknoloji üreten bir ülke istiyoruz. Hızlı internet istiyoruz. Kız çocuklarının erken yaşlarda evlendirilmediği bir memleket istiyoruz. Çocuklara en az bir dil öğretmek istiyoruz.



KURUCULAR KURULU



Ahmet Özalp Siyaset Bilimi Profesörü



Ali Rıza Büyükuslu, İşletme Profesörü Eski Rektör



Ali Tunçcan, Uçak mühendisi



Alper Karaoğlan, Tıp profesörü



Ayber Yağız, Endüstriyel Tasarımcı



Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat



Aykut Demiray, Bankacı



Barış Tuzlumbay, Tıp Profesörü



Berk Hacıgüzeller, Finansal Danışman



Berna Bütüner Karadeniz, siyaset bilimci



Bilim Neyaptı, İktisat Doçenti



Burak Hasar, Diş Hekimi



Cüneyt Oğuz, Yatırım Bankacısı İş İnsanı



Çiğdem Bayraktar Örp, yazar yayıncı



Ebru Arıkan, İş insanı eğitimci



Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, toplum bilimci



Gürbüz Evren, Kalkınma uzmanı



Hüseyin Baraner, Turizmci



Hüseyin Ercüment Değer, Avukat



İlhan Düzyürek, Yönetici



İlkay Yıldırım, Ekonomist sanayici



İpek Özkal, Siyasal bilgiler doçenti



Mehmet Kazancıoğlu, Makine mühendisi yatırım danışmanı



Mert Ünlü, İhracatçı



Meryem Şengül Kalap, Gazeteci yapımcı



Muharrem Yıldız, Eğitimci öğretim görevlisi



Muharrem İnce, Fizik öğretmeni, eski milletvekili



Osman Kurtuluş, Travmatoloji uzmanı



Osman Serkan İleri, Doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi



Özgür Serkan Yılmaz, Üst düzey yönetici



Serkan Yahşi, İnşaat mühendisi



Serkan Ufuk Akgün, Sanayici



Sibel Aracı, Psikiyatrist



Tolga Yüce, Oyuncu yönetmen yapımcı



Yağız Elver, Akademisyen



Zeynep Hazal Tulgar, Üniversite öğrencisi



Toplumun her kesiminden arkadaşlarımızla, bu kadromuzu yılbaşına kadar bu kadromuzu daha da büyüteceğiz. Yılbaşında genişlettiğimiz programımızla birlikte, karşınıza olacağız. Pandemi koşullarında gecikmeler olursa şimdiden özür diliyoruz.



DIŞ POLİTİKA



Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili çok büyük yanlışlar yapıldı. Geleneksel dış politika terk edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan parti genel merkezine alındı. CHP de AKP de MHP de iktidar olsa, kim olursa olsun Türkiye'nin dış politikası değişmezdi. AKP o kadar yanlışlıklar yaptı ki, devletten devlete ilişki kurmak yerine oradaki partilerle iş tuttular. Sonunda geldiğimiz noktada, 5 milyon mülteci ile topraklarımız tanıştı, yalnızlaştık. Geleneksel politikayı terk etmemek en doğrusu.



PARTİYİ BÖLÜYOR İDDİALARI



Parlamenter sistem olsaydı bir bölme işlemi olurdu. 50 artı birde bölme işlemi olmaz. Biz gidip Cumhur İttifakı desteklemiyoruz ki, böyle bir şey yok niye bölelim. Bence buraya bölüyor diyenler, bir dört işlemi bilmiyorlar ve art niyetliler. Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya. Yani Atatürk diyemeyeceksin, Gazi Mustafa Kemal derim diyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. Seninle siyaset yapamam ben ayrılırım, mecbur muyum. Bölme böyle olmaz.



CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI



Bizim cumhurbaşkanlığı adaylığı derdimiz yok. Memleket derdimiz var bizim. Adaylığa daha çok var bakarsın başkası olur. Derdimiz, geleceğimiz, derdimiz çocuklarımız.



'CHP HER HAFTA BİR SKANDAL YARATIYOR'



Parti her hafta bir olayla uğraşıyor. Bizim bir suçumuz yok. Bir hafta mafya lideri partiyi ziyaret ediyor, bir hafta Atatürk diyemiyor. Bekliyorum bu hafta ne çıkacak.



Parti kurmak çok kolay. Türkiye'de 92 tane parti var. Biz milleti dinliyoruz. Millet aç, açıkta. Millet kur derse kurarız elbet. Genel merkezlere kapanıp siyaset yapma devri bitti. Yeni siyaset yapmak lazım.



'DÜNYADA İLK BİZ YAPTIK'



Otobüs içinde 14-15 saat yaşıyoruz. Bunu dünyada ilk biz yaptık. Yeni bir siyaset yapma biçimi bu. Bunu bir gezelim. Millet bize parti kurmamızı söylerse gereğini yapacağız.



'HDP OLMASAYDI BÜYÜKŞEHİRLERİ ALAMAZDIK'



40 yılımı verdim partiye. Kahroluyorum böyle gördüğümde. İnsan çıkar millete bir umut verir. İttifakları yapacaksanız mertçe yapacaksınız. Öteden beri dediğim laf bu. Son seçimlerde bize HDP'lilerin desteği olmadı mı? Oldu. Kürtlerin desteği olmadı mı? Oldu. Onların desteği olmasaydı alamazdık büyükşehirleri.