USD (Alış - Satış) : 8,31 - 8,32 EURO (Alış - Satış) : 9,70 - 9,72

Liyakat nerede? İBB Can Ataklı'nın yeğenini işe aldı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce büyükşehirde liyakat olmadığını iddia etti. Eş, dost, akraba, tanıdık kayırmacılığı yapılmadan liyakata dayalı atama yapılacağını belirtti. Ancak göreve geldikten sonra CHP'li Can Ataklı'nın yeğeni Ayça Nur Ataklı'yı Kültür A.Ş.'de işbaşı yaptırdığı ortaya çıktı.

Güncel / 30 Ekim 2020 Cuma 14:41
Liyakat nerede? İBB Can Ataklı'nın yeğenini işe aldı!

CHP'yi çalkalayacak yeni son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Korkusuz Gazetesi ve TELE1 yorumcusu Can Ataklı bu sözlerinin ardından kısa süre içerisinde CHP'li İBB'den ve Ekrem İmamoğlu'ndan özür dilemişti. Sonrasında sözlerinin arkasında olduğun fakat kişilerle ilgili bir sorunu olmadığı gibi orta yollu ifadelerle havayı yumuşatan Can Ataklı'nın bu özürden sonra İBB ile ilişkisini farklı bir boyuta taşıdığı iddia ediliyor.  daha önce CHP ve İBB'ye 'CHP'liler için ne hazin bir durum. 25 yılda İBB Genel sekreteri olabilecek bir kişi bile yetiştirememişler' sözleriyle eleştirilerde bulunan Can Ataklı'nın yeğeni İBB'de işe alındı!

13 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDILAR, YERLERİNİ CHP TEŞKİLATINDAKİ CV'LER ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 23 Haziran 2019 İstanbul seçimleri öncesinde meydanlarda İBB'de liyakata dayalı atama yapılacağına dair söz verdi. Göreve geldikten sonra tecrübeli 13 bin çalışanı işten çıkardı. Boşalan kadrolara ise il ve ilçe teşkilatlarında CV'si olan CHP'lileri aldı.

Ataklı İBB'ye böyle vurmuş, ardından yaşanan kriz sonrası özür dilemişti...

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞYERİNİN TAŞINMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VEREBİLİR

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı