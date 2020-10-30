Liyakat nerede? İBB Can Ataklı'nın yeğenini işe aldı!

CHP'yi çalkalayacak yeni son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Korkusuz Gazetesi ve TELE1 yorumcusu Can Ataklı bu sözlerinin ardından kısa süre içerisinde CHP'li İBB'den ve Ekrem İmamoğlu'ndan özür dilemişti. Sonrasında sözlerinin arkasında olduğun fakat kişilerle ilgili bir sorunu olmadığı gibi orta yollu ifadelerle havayı yumuşatan Can Ataklı'nın bu özürden sonra İBB ile ilişkisini farklı bir boyuta taşıdığı iddia ediliyor. daha önce CHP ve İBB'ye 'CHP'liler için ne hazin bir durum. 25 yılda İBB Genel sekreteri olabilecek bir kişi bile yetiştirememişler' sözleriyle eleştirilerde bulunan Can Ataklı'nın yeğeni İBB'de işe alındı!



13 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDILAR, YERLERİNİ CHP TEŞKİLATINDAKİ CV'LER ALDI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 23 Haziran 2019 İstanbul seçimleri öncesinde meydanlarda İBB'de liyakata dayalı atama yapılacağına dair söz verdi. Göreve geldikten sonra tecrübeli 13 bin çalışanı işten çıkardı. Boşalan kadrolara ise il ve ilçe teşkilatlarında CV'si olan CHP'lileri aldı.



Ataklı İBB'ye böyle vurmuş, ardından yaşanan kriz sonrası özür dilemişti...