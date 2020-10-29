USD (Alış - Satış) : 8,12 - 8,14 EURO (Alış - Satış) : 9,60 - 9,61

Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı!

Fransa'da bir kilise yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleşti. Gelen ilk bilgilere göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. İlk saldırıdan saatler sonra polis bu kez Avignon şehrinde bir saldırı girişimini daha engelledi.

Güncel / 29 Ekim 2020 Perşembe 14:53
Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı!

Fransa'nın Nice kentinde bir kilise yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.

Fransız medyası, olayda en az üç kişinin öldüğünü ve birden fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırı Nice kentindeki Notre Dame kilisesi yakınında gerçekleşti.

Fransa İçişleri Bakanı, olayla ilgili polis operasyonunun devam ettiğini açıkladı.

Olayın bir terör saldırısı olduğuna inandığını söyleyen Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir kişinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Christian Estrosi, Franca Cumhurbaşkanı Macron'un saldırının ardından Nice'e gideceğini duyurdu.

Yakalanan saldırganın bir kadının kafasını kestiği iddiası var. İddiayı Fransız siyasetçi Marine Le Pen parlamento konuşması sırasında dile getirdi. İddia polis kaynakları tarafından da doğrulandı.

FRANSA'DA NİCE ŞEHRİNDEN SONRA AVİGNON'DA YENİ BİR SALDIRI GİRİŞİMİ

Fransa'da Nice şehrinden sonra Avignon'da yeni bir saldırı girişimi daha gerçekleşti.

Yoldan geçenleri bıçakla tehdit eden bir adam polis tarafından vurularak öldürüldü.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI FRANSA'DA YAŞANAN SALDIRIYI KINADI

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'da yaşanan korkunç saldırıyla ilgili bir kınama mesajı yayınladı. Mesajda:

'Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır.

Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

Fransa

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞYERİNİN TAŞINMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VEREBİLİR

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı