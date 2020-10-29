Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı!

Fransa'nın Nice kentinde bir kilise yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.



Fransız medyası, olayda en az üç kişinin öldüğünü ve birden fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.



Saldırı Nice kentindeki Notre Dame kilisesi yakınında gerçekleşti.



Fransa İçişleri Bakanı, olayla ilgili polis operasyonunun devam ettiğini açıkladı.



Olayın bir terör saldırısı olduğuna inandığını söyleyen Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir kişinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.



Christian Estrosi, Franca Cumhurbaşkanı Macron'un saldırının ardından Nice'e gideceğini duyurdu.



Yakalanan saldırganın bir kadının kafasını kestiği iddiası var. İddiayı Fransız siyasetçi Marine Le Pen parlamento konuşması sırasında dile getirdi. İddia polis kaynakları tarafından da doğrulandı.



FRANSA'DA NİCE ŞEHRİNDEN SONRA AVİGNON'DA YENİ BİR SALDIRI GİRİŞİMİ



Fransa'da Nice şehrinden sonra Avignon'da yeni bir saldırı girişimi daha gerçekleşti.



Yoldan geçenleri bıçakla tehdit eden bir adam polis tarafından vurularak öldürüldü.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI FRANSA'DA YAŞANAN SALDIRIYI KINADI



Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'da yaşanan korkunç saldırıyla ilgili bir kınama mesajı yayınladı. Mesajda:



'Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır.



Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz.' ifadeleri kullanıldı.