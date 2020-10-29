Azerbaycan Ermeni mevzilerini yok etti!

Azerbaycan'ın 30 yıldır Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri alma mücadelesi sürüyor.



Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalar neticesinde birçok yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.



TÜRK SİHA'LARI YİNE SAHNEDE



Azerbaycan ordusundaki başarılı ilerlemenin kilit silahı olan SİHA'lar bugün de sahneye çıktı.



Çatışma bölgesinde belirlenen hedefler başarılı atışlarla havaya uçurulurken, o anlara ilişkin görüntüler de Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.



