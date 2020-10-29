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ABD'den skandal Kudüs kararı!

ABD yönetimi, Kudüs'te doğan ABD vatandaşlarına, doğum yerlerini İsrail olarak değiştirme imkanı sağlayacağını duyurdu.

Güncel / 29 Ekim 2020 Perşembe 21:10
ABD'den skandal Kudüs kararı!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yönetmeliğin Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesi ve ABD Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması kararlarıyla ilişkili alındığını belirtti. Pompeo, yönetmelik kapsamında Kudüs'te doğan ABD vatandaşlarının bugünden itibaren pasaport işlemlerinde doğum yerini İsrail olarak seçebileceğini, İsrail olarak seçmeyen vatandaşların doğum yerinin ise Kudüs olarak kalabileceğini kaydetti.

Öte yandan İsrail, Gazze Şeridi, Golan Tepeleri, Kudüs ve Batı Şeria'daki doğum yerlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik olmadığını belirten Pompeo, bu kararın İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalardan bağımsız alındığını savundu.

Pompeo şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Başkan Donald Trump'ın kararı ile Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımlasa da İsrail'in Kudüs'teki egemenlik sınırlarına karışmamaktadır. Bu konu, iki taraf arasındaki nihai statü müzakerelerine tabi olmaya devam etmektedir. ABD, kalıcı bir barış anlaşmasını kolaylaştırma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Başkan'ın barış vizyonu, bu barışın gerçekleşmesi için gerçekçi ve ulaşılabilir bir yol sunmaktadır. Filistinlileri masaya gelip, müzakere etmeye davet ediyorum."

Filistinİsrail

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