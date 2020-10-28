Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '29 Ekim' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin bir videolu mesajı Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, 'Cumhuriyetimizin kurucu iradesi nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa, biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız.' ifadelerine yer verdi.



Erdoğan'ın mesajı şöyle:



'Aziz milletim ülkemizde ve yurtdışında başlayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum.



Cumhuriyetimizin ilanının 97'inci yıldönümünde istiklal harbimizin tüm kahramanları ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tazimle anıyorum.



Pek çok cephede birden sürdürdüğümüz terörle mücadele harekatlarına kadar, bin yıldır vatanımızı korumak için şehitlik ve gazilikle şereflenen tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum.



İstiklal harbimizi bizzat yöneten, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı gösterdiği şanlı direnişle birkez daha gazi ünvanı alan TBMM'ye saygılarımı sunuyorum.



Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde aynı zamanda 2023 hedeflerine ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz.



Türkiye demokrasi ve kalkınma mücadelesini, tek parti diktasından darbelere, vesayetin tasallutundan terörle mücadeleye kadar birçok engeli aşarak sürdürmüş bir ülkedir.'